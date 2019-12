Rudolstädter Laden bietet viel Material für Tabletop-Freunde

Minuziös von Hand bemalte Figuren stehen in den zwei Glasvitrinen im Laden von Matthias und Simone Batzke. Die Figuren – Oger, Trolle, Drachen, Krieger, Piraten – haben ihnen Freunde oder Kunden geschenkt. Mehrere Stunden setzen die sich daran, um die kleinen Figuren detailreich zu bemalen.

Tabletop-Spiele und Zubehör vertreibt das Ehepaar Batzke in seinem Laden. Tabletop – das ist ein strategisches Spiel meist mit Kampf-Szenario, was auf dem Tisch ausgefochten wird. Daher kommt auch der Name. Mehrere Figuren treten dabei auf zum Teil kunstvoll gestalteten Spieltischen gegeneinander an oder stellen ein historisches Geschehen, wie die napoleonischen Schlachten, nach. Dazu gibt es Nachschlagewerke, die den Spielern bei den meist komplexen Regeln helfen. Die Figuren gibt es jedoch nur blanko zu kaufen. „Malen und Spielen gehört zusammen“, betont Simone Batzke. „Durch Bemalen haucht man der Figur sein eigenes Leben ein“, ergänzt ihr Ehemann. Deswegen ist ihr Geschäft in Rudolstadt neben den Spielen gefüllt mit Pinseln, Farben und Materialien für Dioramas.

Online-Shop als wichtige Umsatzquelle

Die Spielidee stammt aus England. 1994 bieten Batzkes als eine der ersten in Deutschland Material eines großen englischen Tabletop-Herstellers in ihrer Spielwarenhandlung an. Deswegen feiern sie 2019 auch ihre 25 Jahre im Tabletop-Geschäft. 2000 schließen sie ihren ursprünglichen Laden, um ein Jahr später ein Geschäft zu eröffnen, was sich auf Tabletop spezialisiert und heute zusätzlich vier Angestellte hat.

Parallel betreiben sie auch einen Online-Shop, über den die Mehrzahl ihrer Bestellungen eingehen. In ihren Laden kommen zwar Kunden aus ganz Thüringen, aber das mache nicht den Hauptumsatz. Dafür ist das Hobby mit Liebe zum Detail doch zu sehr Nische. „Das ist auch das Gute, dann interessieren sich die großen Händler nicht dafür“, sagt Simone Batzke. „Wir wollen schon den Kundenkontakt. Das ist ja auch eine Community. Man kennt sich“, sagt die 50-Jährige, die selbst zusammen mit ihrem Mann Tabletop oder Gesellschaftsspiele spielt, wenn es die Zeit zulässt.

Einen regionalen Bezug suchen die beiden Rudolstädter auch gern. So gab es zum Jubiläum in diesem Jahr für alle Kunden ein Glas Raddellade bei Bestellung – selbstgemachte Marmelade von einer Bad Blankenburgerin – und jüngst bekommt, wer das Liebhaber-Paket zu „Black Seas“ bestellt, einen Kunstdruck des städtischen Marinemalers dazu.