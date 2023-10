Rudolstädter Orgeltage starten mit einer Orgelnacht

Das Posaunenquartett Opus 4 spielt am Freitag in der Stadtkirche in Rudolstadt.

Rudolstadt. Vielfältiges Programm von 20. bis 31. Oktober

Freunde der Orgelmusik kommen ab dem Wochenende in Rudolstadt auf ihre Kosten.

Entstanden mit der Ambition, die wertvolle Ladegastorgel aus dem Jahr 1882 in der Stadtkirche in den Blickpunkt zu rücken, sind die Rudolstädter Orgeltage seit nunmehr 19 Jahren ein fester Programmpunkt im kirchenmusikalischen Jahreskalender. In diesem Jahr finden sie vom 20. bis 31. Oktober statt. Zum Auftakt wird am 20. Oktober um 19.30 Uhr herzlich zu einer Orgelnacht in die Stadtkirche Rudolstadt eingeladen. Zu Beginn spielt das Posaunenquartett Opus 4 ein Programm von italienischer Renaissancemusik bis hin zu Gerhwin. So erklingt zum Beispiel auch die berühmte Toccata d-Moll von Johann Sebastian Bach. Die vier Posaunisten des Gewandhausen spielen außerdem zusammen mit dem Organisten der Ladegastorgel Frank Bettenhausen.

Nach einer Pause mit Buffet beginnt der zweite Teil des Abends mit Wolfgang Seifen, der sich als Orgelimprovisator in Europa und darüber hinaus einen Namen gemacht hat. Seifen war Organist der Marienbasilika in Kevelaer und später Orgelprofessor für Improvisation in Berlin. Am Sonnabend, 21. November, führt die Orgelexkursion diesmal an die Sauerorgel der Johanneskirche Saalfeld. Treffpunkt dort ist 10 Uhr. Um 16 Uhr gibt es am Samstag eine Mitmachaktion für Kinder ab sechs Jahren in der Rudolstädter Stadtkirche unter der Überschrift: „Wir bauen eine Orgel“. Das Kinderorgelkonzert am Donnerstag, dem 26. Oktober, um 10 Uhr sowie das Konzert für Virtuose Musik für Blockflöte und Orgel am 27. Oktober um 19.30 Uhr in der Stadtkirche stehen ebenfalls auf dem Programm. Mit Musik vom Reformationstag mit dem Oratorienchor Rudolstadt am Reformationstag um 10 Uhr in der Rudolstädter Stadtkirche enden die diesjährigen Orgeltage.