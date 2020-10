Rudolstädter sollten auf Turm der Frauenkirche spielen: Nur der Küster hatte etwas dagegen

Zahlreiche Veranstaltungen stehen im Jahr auf dem Programm des Posaunenchors der Evangelischen Kirchgemeinde Rudolstadt. Im vergangenen Jahr beging der Klangkörper sein 100. Jubiläum. Jährlich nehmen sich die Bläser auch die Zeit für eine Bläserfreizeit. Dazu werden sie von ihren Ehepartnern begleitet, die ihnen die Zeit für Proben und Auftritte ermöglichen.

Im vergangenen Jahr verbrachte der Chor ein Wochenende in Fulda. In diesem Jahr fuhren sie am vergangenen Wochenende mit ihren Partnern nach Moritzburg. Organisator Manfred Höhle, der ehemals Flügelhorn im Chor spielte, hat sich inzwischen als „Man of Organisation“ verdient gemacht und mit Anita Lutz die Bläserfreizeit organisiert. Nun weilten die Ausflügler im Evangelischen Aus- und Weiterbildungszentrum Moritzburg über das Wochenende bis Sonntag.

Zwölf Kilometer entfernt von der sächsischen Landeshauptstadt Dresden bietet sich hier eine Landschaft mit Herz und steht bildungshungrigen, erholungssuchenden oder begegnungsfreudigen Gästen die Tagungsherberge zur Verfügung. Hier wurden die Gäste gut aufgenommen und bestens versorgt.

Ein Grund für Proben und Begegnung mit einem dortigen Posaunenchor. Die abendliche Probe war mit den Bläsern des dort ansässigen Posaunenchors in Reichenbach geplant. Noch am Freitag wurde gemeinsam mit ihnen in ihrer Kirche für ein Konzert auf der Terrasse der Moritzburg geprobt.

Die Abendserenade vor den Toren der Moritzburg

Intern nutzten dazu noch am Samstagvormittag die Rudolstädter Bläser die Zeit, um in der Tagungsstätte die Generalprobe für den abendlichen Auftritt um 18 Uhr durchzuführen. Überrascht wurde der Leiter des Posaunenchors Reichenbach Christian Krafftmann, der die Proben und das Konzert leitete. Er hatte an jenem Samstag, 3. Oktober, seinen Geburtstag und bekam unerwartet ein Ständchen.

Das Konzert, die Abendserenade, der beiden Posaunenchöre fand bei leichtem Wind auf der Terrasse vor den Toren der Moritzburg und vor zahlreichen Gästen statt, die den Weisen der Kirchenmusiker Beifall spendeten. Zum Tag der Deutschen Einheit erklang von den Rudolstädtern zum Abschluss das Deutschlandlied. Am Abend waren sie Gast bei den Reichenbachern, die sich über Thüringer Bratwürste freuten.

Ein weiterer Höhepunkt wartete auf die Thüringer Gäste, insbesondere die Bläser. Geplant war nämlich am Vormittag in Dresden vor dem Gottesdienst zum Erntedank Lob und Preis vom Turm der Frauenkirche erklingen zu lassen. Manfred Höhle hatte sogar das Einverständnis vom Land Sachsen, das man mit 16 Bläsern dort auftreten dürfe, weil die Hygienevorschriften eigentlich nur sechs Bläser vorsahen. Doch der Küster der Frauenkirche hatte etwas dagegen. Somit nahm der Posaunenchor vor der Frauenkirche Aufstellung und spielte hier das Programm herunter.

Konzert vor und Erntedank in der Frauenkirche

Die sechs auserwählten Bläser ließen das vom Turm erklingen, auch wenn es unten nur leise zu vernehmen war. Der Rudolstädter Posaunist Bernd Stiller hatte übrigens dazu die Notenblätter in einer extra dafür angelegten Mappe angefertigt. Gemeinsam nahmen alle am Erntedank in der Frauenkirche teil.

Natürlich waren die Auftritte nicht alles, denn auch kulturell nutze man die drei Tage. Erstes Ziel der Reise war Freiberg und danach das Spitzhaus in Radebeul, beides mit entsprechender Versorgung. Am Samstag stand für die Frauen der Bläser ein Spaziergang zur Moritzburg auf dem Programm, während die Bläser probten.

Per Pferdekutschen nahmen alle am Nachmittag herzoglich Kurs zum Fasanenschlösschen, das ganz idyllisch gelegen, sich am Rande des Schlossteiches mit eigenem Miniaturhafen und Sachsens einzigem Leuchtturm bereits zu Zeiten August des Starken als Plätzchen für rauschende Feste anbot. Nach dem Gottesdienst am Sonntag dinierten die Rudolstädter in der Kurfürstenschänke zum Mittagessen, bevor die Rückreise angetreten wurde.

Auf dem Heimweg rasteten die Wochenendtouristen in Glauchau, wo man zwischen Kirche und Schloss zum Kaffee gebeten wurde und sich in der ältesten noch existierenden Konditorei mit Café und Restaurant von der Leidenschaft des dortigen Gastwirtes Philipp Ullmann beeindruckt sah. Beseelt von den Erlebnissen des Wochenendes ging es zurück in die Heimat.