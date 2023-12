Rudolstädter Stadtmomente als Kalender

Das Kalendermotiv im April zeigt die Schulsternwarte in Rudolstadt-Mörla.

Rudolstadt Eine Gruppe von einheimischen Fotografen will den Perspektivwechsel, den es nun zu kaufen gibt

Eigentlich war die Idee nicht neu: Bilder fotografieren und diese zu einem Kalender binden. So kamen einige Fotografen zusammen und fragten nach dem Besonderen, warum noch ein Kalender für Rudolstadt? „Wir wollen den Perspektivwechsel, Bekanntes aus einem anderen Blickwinkel sehen“, so Christian Engel, einer der Fotografen: „Wir wollen zeigen, wie schön Rudolstadt ist und möchten den Menschen das zeigen“. Der Aufwand sei nicht zu unterschätzen, „für einzelnen Monate sind wir gut ein Jahr unterwegs, um es festzuhalten“, so Engel.

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr folgt nun der Kalender „StadtMomente Rudolstadt 2024“, den es in der Thalia-Buchhandlung, der Stadt-Information und online gibt.