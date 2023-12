Rückblick 2023: Bühnenaufbau fürs Saalfelder Marktfest

Saalfeld Jahresrückblick: Wir schauen zurück auf das Event des Jahres in Saalfeld

7. Juni Auf dem Saalfelder Markt wird die große Bühne für das Marktfest vom 8. bis 11. Juni aufgebaut. In diesem Jahr sollen „Morgenrot“, gefolgt von der Erfurter Band „Osaka Rising“ und als Höhepunkt des ersten Abends „The O’Reillys and the Paddyhats“. das Publikum begeistern. Am zweiten Abend bereiten „D’Hundskrippln“ den Boden für die Band „Voxxclub“. Samstagabend buhlen die Golden Mary Band und Cassandra Steen um die Gunst des Publikums.