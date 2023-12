Chronik Rückblick 2023: Das war das erste Quartal 2023 in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld-Rudolstadt Jahresrückblick: Wir schauen zurück auf Januar bis März im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

1. Januar Das erste Baby des neuen Jahres erblickt in der Saalfelder Thüringen-Klinik um 11.46 Uhr das Licht der Welt und heißt Tim Pfeife.

12. Januar Nach Hohmanns Tod: Saalfelder Brauerei hat einen neuen Braumeister. Stefan Mützel trägt künftig dafür Sorge, dass das Saalfelder Bier weiterhin schmeckt.

21. Januar Das Landeskriminalamt bestätigt den Fund einer Kinderleiche in Bad Blankenburg. Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Thüringen wird wegen des Tatverdachts der Tötung eines Kindes ermittelt.

2. Februar Ein Taxi-Fahrer aus Rudolstadt wird zum Helden und bewahrt eine Stammkundin davor, 18.000 Euro an Trickbetrüger zu zahlen.

10. Februar Die Zahl der Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung in Saalfeld-Rudolstadt hat sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. Das Landratsamt reagiert mit Stellenausbau.

11. Februar Stahlwerk Thüringen erzielt Rekordergebnis. Laut Geschäftsführung sind die Umsatzerlöse auf über 800 Millionen Euro gestiegen, rund 200 Millionen Euro mehr als im Jahr 2021.

23. Februar Der Geschichtsforscher und langjährige Leiter des Franziskanerklosters in Saalfeld, Gerhard Werner, verstirbt im Alter von 85 Jahren.

24. Februar Gemeinderat Unterwellenborn stimmt dem Flächenverkauf für einen Solarpark zu. Die Anlage bei Birkigt soll Strom für etwa 450 Haushalte liefern und einen Bonus für die Gemeinde bringen.

2. März Die Stadt Saalfeld will mit Gips-Eiern die Taubenpopulation eindämmen und kooperiert dazu mit Tierschutzverein und Züchter.

3. März Dem Kinderheim in Bad Blankenburg droht nach einer unangekündigten Überprüfung durch Kontrolleure aufgrund gravierender Mängel die Schließung.

9. März Am Hohenwarte-Stausee werden zwei neue Einlaufschütze per Kran an die richtigen Stellen gebracht. Eine fast fünfmonatige Reparatur neigt sich damit dem Ende entgegen.

10. März In Rudolstadt und Saalfeld sollen ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 wieder Intercity Fernzüge halten.

11. März Der Halb-Stunden-Takt auf der Saalbahn zwischen Saalfeld und Naumburg steht vor dem Aus. Ab Dezember soll er aus den Fahrplänen gestrichen werden.

Immer am irischen Nationalfeiertag, dem St. Patricks Day, wird die Heidecksburg in Rudolstadt grün. Foto: Alexander Stemplewitz / Stadt Rudolstadt

17. März Rudolstadt feiert den St. Patricks Day mit einem Straßenfest, Konzerten, Party und einer grün angestrahlten Heidecksburg.

17. März Nach der Förderabsage für das Saalfelder Klubhaus geht die Stadt auch beim dringend benötigten Schulneubau in Gorndorf leer aus.

27. März Die Wiederbewaldung wird Jahrzehnte dauern. Borkenkäfer und Trockenheit hinterlassen eine Rekord-Schadholzmenge im Forstamtsbereich Saalfeld-Rudolstadt.