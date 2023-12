Rückblick 2023: Die Thüringer Bergbahn feiert 100-Jähriges

Schwarzatal Zwischen der Geburtstagstorte am 15. März und dem Weihnachtsglanz am dritten Advent herrschte ein Jahr lang Jubiläumsstimmung

Ein prächtiges Jahr für die Bergbahn im Schwarzatal, die seit einigen Jahren nicht mehr nur Botschafter von Oberweißbach ist, sondern mit dem Titel „Thüringer Bergbahn“ für den ganzen Freistaat Ehre einlegt, auch wenn das einige Altvordere bis heute grummeln lässt.

Im März zunächst nur eine Torte und ein Gratis-Wochenende

Der Schachzug, nicht alle Feierlichkeiten gleich auf den Start zu legen, erwies sich als sehr vorausschauend, denn am 15. März, dem echten Jubiläumstag lag Schnee im Bergbahnland. Also blieb es zunächst bei der Geburtstagstorte im kleinen Kreis und Gratisfahrten auf der Bergbahn für die Schwarzataler Einwohnerschaft.

Zum wirklichen Höhepunkt wurde dann das große Bergbahnfest im Juni mit dem Abend der Regionen, dem Landkreisfest, das dieser als Nachholgeschenk für dieses 2020 zum Oberweißbcher Jubiläum wegen Corona ausgefallene Geschenk nachreichte, über das Fröbelwaldfest bis hin zu jeder Menge Bahntechnik-Magneten. Die Dampflok Luci etwa - eine zweiachsige Museumslok des Bayerischen Eisenbahnmuseums Nördlingen, fuhr die Gäste auf der Flachstrecke hin und her, weil ein kleiner Vorsprung sie leider daran hinderte, wie geplant einmal auf der Güterbühne ins Tal und zurück zu fahren.

Festjahr leider ohne Wasserfrische

Auch schade: Die „Wasserfrische“ an der Bergbahn-Talstation, eigentlich als eine Art Geburtstagsgeschenk der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen geplant, verzögerte sich im Tauziehen der Geldgeber so sehr, dass sie nun 2023 nicht einmal angefangen wird.

Das wichtigste Geschenk aber machte der Freistaat Thüringen, wenn auch auf indirekte Weise. Indem er im Herbst - nach höchst regulärem Vergabeverfahren - den Verkehrsvertrag auf der Schwarzatalbahn an die OBS vergab, die ja auch die Bergbahn betreibt, sicherte er die Existenz der Firma, die beide Bahnen in der Region erst zum Leben erweckt und ihren Ruf sichert. Vergessen die Sorgen, als die fixe Idee einer Wasserstoffantriebsoption dem Betreiber ohne Not über Jahre Fortbestandssorgen bereitete.

Mit dem Weihnachtsglanz am dritten Advent schließlich rundete sich ein Festjahr ab, von dem jeder die Hoffnung mitnahm, dass weitere 100 Jahre jedenfalls folgen sollen.