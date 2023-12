Rückblick 2023: Hohenwarte-Stausee mehr als randvoll

Unterwellenborn Jahresrückblick: Wir schauen zurück auf einen hohen Pegel am Thüringer Meer

4. Mai Mit 302,74 Meter über Normalnull liegt der Pegel des Hohenwarte-Stausees um rund 1,30 Meter über der normalen Vollstau-Linie – was zur Folge hat, dass das Wasser der Talsperre zum Beispiel bis an die Grundplatten der abgerissenen Bungalows an der Nordwestspitze der Alterbucht reicht. Für Bootseigentümer ist der übervolle Hohenwarte-Stausee eine Erleichterung. Für sie verkürzen sich die Wege zum Einlassen der Fahrzeuge, so etwa für die Wasserrettungsteams aus Jena, Weimar und Gotha, die am Alter ihr Trainingslager aufgeschlagen.