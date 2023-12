Rückblick 2023: Kettensägenkünstler-Treffen

Kettensägen, Krach und fliegende Spähne in Großgölitz

Großgölitz Jahresrückblick: Wir schauen zurück auf ein etwas anderes Insektenhotel

12. Juni Sechzehn Kettensägen-Künstler und eine Künstlerin verwandeln in Großgölitz wieder Holz in Kunst. Fantastisch anzusehen sind die etwas anderen Hotels für Insekten, die vom Husqvarna Carving-Team aus ganz Deutschland auf Initiative des Einheimischen Florian Lindner mit einer Motorsäge geschaffen werden. Ohne feste inhaltliche Vorgaben und Bezahlung setzen sich die Künstler mit dem Thema „Natur und Umwelt“ in dem kleinen Thüringer Ort auseinander.