Ruhezeit im Schwarzatal doch nicht nur für Erholungsorte

Schwarzatal Die neue ordnungsbehördliche Verordnung hat ihre Beteiligungsphase hinter sich. So geht es weiter

Die Zeit, in der die Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal ohne gültige ordnungsbehördliche Verordnung (OV) da stand und damit eine wichtige Aufstellung grundlegender Regeln des Zusammenlebens nicht oder nur in veralteter Form verfügbar war, geht ihrem Ende entgegen: „Höchstwahrscheinlich im März-Amtsblatt wird die OV veröffentlicht werden“, so die Prognose von Schwarzatal-VG-Chef Ulf Ryschka. Mit dem Januar ging auch die Phase von rund sechs Wochen zu Ende, bei der die Kommunen Vorschläge und Einwände machen konnten.