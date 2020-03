Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saale-Orla-Schau für dieses Jahr abgesagt

Die für 15. bis 17. Mai geplante Saale-Orla-Schau in Pößneck als älteste Verbraucherschau der Region fällt in diesem Jahr aus. Der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann (CDU), hat in Abstimmung mit dem Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos) die Durchführung der Schau aufgrund der Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie untersagt. Man könne für die gesundheitliche Sicherheit von Besuchern und Ausstellern nicht garantieren, heißt es in einer Mitteilung. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Zudem sei unklar, ob bis dahin Veranstaltungen dieser Größenordnung wieder erlaubt sind. Nächster Termin für die Saale-Orla-Schau ist damit der 7. bis 9. Mai 2021. „Die Saale-Orla-Schau abzusagen, ist schmerzhaft, aber notwendig“, sagte Fügmann mit Blick auf die Pandemie. Denn die Schau sei von großer Bedeutung und Wichtigkeit für die regionale Wirtschaft. Fügmann versicherte, trotz der Absage an der Zusammenarbeit mit der RAM Regio Ausstellungs GmbH, die die Veranstaltung durchführt, festzuhalten.

Ausstellerbeirat unterstützt die Entscheidung

„Die Saale-Orla-Schau nicht durchzuführen, ist richtig, aber es wird uns etwas fehlen, wenn sie nicht stattfindet“, ergänzte Bürgermeister Modde. Der Ausstellerbeirat, der zuletzt am Dienstag über eine eventuelle Durchführung diskutiert hatte, unterstützt dieses Vorgehen. Er erinnert aber zugleich an die wirtschaftlichen Folgen des Schritts auch für die Wirtschaft der Region.

Aussteller Uwe Oldenburg, seit fast drei Jahrzehnten Teil der Messe, bedauerte die Absage, denn die Schau habe stets beträchtliche Umsätze für sein Bauelemente-Unternehmen generiert. „Und doch ist es in der derzeitigen Situation die richtige Entscheidung.“ Constanze Kreuser, Geschäftsführerin der RAM Regio GmbH, bedauert die Absage, auch wenn sie nachvollziehbar ist. Sie appelliert an den Kreis und das Land Thüringen, die Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung für die Saale-Orla-Schau zu nutzen und als klares Bekenntnis zur Veranstaltung konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Außerdem betont Kreuser die Wichtigkeit des Mediums Messe für die lokale Wirtschaft nach der Pandemie: „Messen sind nach der Krise das Medium, das am schnellsten Märkte repariert, Plattformen für die regionale Wirtschaft schafft und wichtige Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung liefert.“

Auf der Saale-Orla-Schau waren von Beginn an auch immer Unternehmen aus dem hiesigen Landkreis vertreten, so neben diversen Autohäusern im vorigen Jahr auch Konditorei und Catering Brömel aus Rudolstadt und die Herzgut-Landmolkerei Schwarza.