Saalfeld: Bürgervorschläge für Wertstoffhof willkommen

Autoschlangen bis fast zur Brauhaus-Kreuzung, Menschen, die genervt Säcke mit Grünschnitt über den Parkplatz schleppen oder aber mit gefülltem Hänger wieder davonfahren: Laut dem CDU-Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck herrschten am vergangenen Samstag nicht zum ersten Mal chaotische Zustände am Saalfelder Wertstoffhof in der Industriestraße, nachdem Mitarbeiter damit begonnen hatten, den Zustrom via Bauzaun-Öffnung zu regeln. „So schlimm habe ich das noch nie zuvor erlebt“, bestätigt Kowalleck am Telefon; auch andere Nutzer des Wertstoffhofes hätten via Facebook die unangenehmen Situationen geschildert. Mit Blick auf die geplante Sanierung des Areals durch den Abfallzweckverband Zaso sorgt sich der Landtagsabgeordnete nun, dass die vorgesehene Zufahrtskontrolle per echter Schranke ähnliche Folgen zeitigen und den Verkehr auf den umliegenden Straßen bis hin zur B 281 lahmlegen könnte.

Projekt wird am Mittwoch vorgestellt Ziel müsse letztendlich eine Verkehrsführung sein, die eine zügige Ablieferung vor Ort ermögliche. Kowalleck fordert deshalb eine Bürgerbeteiligung, um praktische Vorschläge von Nutzern, wie sie zum Beispiel auf seiner Facebook-Seite eingingen, in die Umbaupläne einzubeziehen. Wenn die Bauarbeiten erst abgeschlossen sind, sei es dafür zu spät. Sven Rüdrich, Abteilungsleiter Abfallwirtschaft des Zaso, begründet die „Bauzaun-Schranke“ damit, dass sich die Mitarbeiter nicht anders zu helfen wussten, um den Ansturm auf den Wertstoffhof einigermaßen in den Griff zu bekommen und vor allem die Sicherheit zu gewährleisten: „Bei etlichen Anlieferern konnte von Rücksichtnahme keine Rede mehr sein.“ Dabei sollte der Umbau, der die Lage entspannen soll, längst begonnen haben. Wegen Corona-bedingter Personalnot bei Ingenieurbüros sei es jedoch zu einer rund halbjährigen Verzögerung gekommen. Am kommenden Mittwoch will Rüdrich nun das konkrete Umbau-Projekt samt Lageplänen und Bildern im Saalfelder Stadtrat vorstellen und sei natürlich bereit, sinnvolle Bürgervorschläge für die Umsetzung aufzunehmen, sagte er am Freitag. Um vorher am Wertstoffhof für Entspannung zu sorgen, werde man mit dem Eigentümer der anliegenden Parkfläche das Gespräch suchen, um möglichst kurzfristig eine Entlastung der Zufahrt durch erweiterte Wartebereiche zu erzielen.