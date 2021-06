Saalfeld: Putzmuntere Verstärkung für die Saalefische

Jakob Grünberg vom ASV Carl Zeiss bringt die ersten von rund 10.000 jungen Salmoniden an der Sohlgleite des früheren Zeisswehrs in den Fluss. Etwa drei Monate sind die eingesetzten Bachforellen und Äschen alt; bis zur Fangreife vergehen noch drei bis vier Jahre in der relativ nährstoffreichen Saale.