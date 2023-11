Saalfeld-Rudolstadt am Abend: Ski-Aktion und eine Nacht-Tour für Mountainbiker stehen bevor

Saalfeld-Rudolstadt Auch ein neues Onlineportal für die Kindergarten-Anmeldung in Saalfeld geht an den Start. Der Meldungsüberblick.

Ski-Aktion für Kinder und Familien

Zum verkaufsoffenen Sonntag in Saalfeld am 3. Dezember von 13 bis 16 Uhr findet wieder eine Ski-Aktion für Kinder und Familien in der Saalfelder Innenstadt statt.

Der Thüringer Ski-Verband veranstaltet diese Aktion zusammen mit dem 1. SSV Saalfeld schon ein zweites Mal wegen des großen Erfolges im Januar. Ziel ist es, Kinder für den Wintersport zu begeistern und ihnen die Möglichkeit zu geben, in verschiedene Wintersportarten hineinzuschnuppern. Im 1. SSV Saalfeld gibt es seit diesem Jahr eine neue Wintersport-Abteilung. Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren sind herzlich willkommen, sich dem Verein anzuschließen. Auch Eltern dürfen mithelfen. Trainiert wird zunächst allgemein mit Spielen, Turn- und Leichtathletikelementen.

Im Winter wird noch ein Ausflug nach Oberhof geplant und im Frühjahr soll eine Teilnahme an Crossläufen im Thüringer Wald angestrebt werden.

„Auf die Ski“ heißt es in Saalfeld und alle sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.

Nacht-Tour für Mountainbiker

Saisonabschluss, Weihnachtsfeier, Advents-Special für Mountainbiker, was und wie auch immer – die Organisatoren der Leutenberger Schiefergebirgstrophy laden für den kommenden Sonnabend ab 17 Uhr zu einer weiteren Premiere, nämlich zum ersten „Night Ride“ ein. Sie fahren mit den Teilnehmern eine geführte Tour durch die Nacht, legen einen Stopp mit Glühwein ein und präsentieren den Rad-Reitern einen spektakulären Ausblick auf die weihnachtliche Stadt der sieben Täler.

Im Anschluss geht’s zum Leutenberger Adventsglühen auf dem Markt, bei dem die Mountainbiker und alle Glühwein-, Bratwurst-, Cocktail-, und Musikfans die Saison ausklingen lassen. Es gibt eine Bio-Bike- und eine E-Bike-Runde. Für beide Runden ist die Teilnehmerzahl auf jeweils 20 Fahrer begrenzt, also sollte man sich zügig über die Website oder aber Facebook-Seite der Stadt anmelden.

Anmeldung für Kindergarten auf neuem Portal

Am 1. Dezember geht das neue Onlineportal „Little Bird“ für die Kindergarten-Anmeldung in Saalfeld an den Start. Damit werde Eltern die Suche nach geeigneten Betreuungsplätzen für ihre Kinder sowie die Vergabe der Kindergarten-Plätze deutlich erleichtert.

„Little Bird“ ermöglicht eine schnelle und gezielte Suche nach dem passenden Kindergarten für Kind und Eltern. Die verschiedenen Einrichtungen informieren auf einer eigenen Profilseite über ihr Angebot. Eltern können das Portal wie eine Suchmaschine nutzen und sich über Betreuungsanbieter, deren Öffnungszeiten und pädagogische Angebote informieren. Nach einmaliger, kostenfreier Registrierung und Anmeldung unter https://portal.little-bird.de/Saalfeld können die gewünschten Plätze nacheinander online angefragt werden. Die Anfrage ist unverbindlich – bei einem Platzangebot entscheiden die Eltern über Annahme oder Ablehnung. Die Betreuungsanfragen sind direkt nach der Geburt des Kindes möglich, die Anmeldung bis 36 Monate vor dem Betreuungsbeginn.

„Die Vergabe der Kindergartenplätze erfolgt schnell, transparent und chancengleich und ist zu jeder Zeit und an jedem Ort möglich. Der Zeitaufwand für Eltern wird deutlich minimiert und aufwendiges Formulare-Ausfüllen erspart“, erläuterte Laura Engelmann, Leiterin des Amtes für Kindergarten, Schule, Hort.