Straße am Ortsausgang von Neuenbeuthen in Richtung Weisbach. Die Zufahrt zum Ort aus Richtung Landesstraße bei Drognitz soll im nächsten Jahr unter Vollsperrung gebaut werden.

Saalfeld-Rudolstadt am Dienstag: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Von einer knappen Million für den Straßenbau, einer Geschichte, zu der inzwischen fast alles gesagt ist, und einem neuen Masterplan

Steuergelder vielleicht nicht in den Sand gesetzt, aber auf die Straße gebracht wird im nächsten Jahr u.a. bei Neuenbeuthen und Oberwirbach. Für beide Maßnahmen hat der Bau- und Vergabeausschuss des Kreistages die Aufträge erteilt. Was mit der knappen Million genau passiert und wieviel Geduld während der Vollsperrungen nötig ist, haben wir aufgeschrieben.

Verkehrszeichen bleiben bis nach den Feiertagen

Kaum ein Thema hat in den vergangenen Wochen so viele Leserinnen und Leser bewegt, wie die seit Freitag stehenden weihnachtlichen Verkehrszeichen, die in Abstimmung mit dem Landesamt für Bau und Verkehr durch die Firma Jahn Verkehrsleittechnik aufgestellt wurden.

Inzwischen ist dazu (fast) alles gesagt. Im Gespräch erklärt der Geschäftsführer des Unternehmens, wie die Idee entstanden ist, wo wie viele Schilder stehen, welche rechtlichen Gesichtspunkte zu beachten waren, wer die Kosten trägt und wie lange sie stehen bleiben. Das eine bereits in der ersten Nacht gestohlene Sonder-Verkehrsschild ist inzwischen übrigens wieder ersetzt.

Bilder von der Bergbahn für einen guten Zweck

Über 700 Fotos mit Motiven aus dem Umfeld der Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn (OBS) haben Mitarbeiter der OBS beigesteuert. Aus den besten Bildern ist ein Kalender entstanden, der an verschiedenen Orten im gesamten Schwarzatal und der Bergbahnregion verkauft wurde.

Wieviel Geld der Verkauf erbracht hat und für welchen guten Zweck der Verkauf erfolgte, wird am Dienstag eines unserer Themen.

Was wird aus der stillgelegten Max-und-Moritz-Bahn?

Es ist erklärtes Ziel der Thüringer Landesregierung, den Schienenpersonenverkehr und den Schienengüterverkehr zu stärken. Aufgabe des Masterplans Schieneninfrastruktur 2030 ist es, Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung der Schieneninfrastruktur in Thüringen zu geben. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf die Evaluation einer möglichen Wiederinbetriebnahme stillgelegter Eisenbahninfrastrukturen gelegt. Der Masterplan integriert und bewertet das Gutachten „Reaktivierungen von Eisenbahnstrecken in Thüringen“, das eine vergleichende Erstbewertung ausgewählter Infrastrukturprojekte nach Machbarkeit, Aufwand und Bedarf, auf der Basis vergleichbarer Parameter vornimmt.

Das Ergebnis zu acht dieser untersuchten Strecken wird am Dienstag in Erfurt vorgestellt. Eine davon ist die Max-und-Moritz-Bahn zwischen Probstzella und Ernstthal. Laut früheren Gutachten stehen die Chancen auf eine Reaktivierung eher schlecht.