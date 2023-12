Aufnahme der Ziege, die am Mittwoch vor dem Weihnachtsfest erstmals in der Bohlenwand in Saalfeld gesichtet wurde.

Saalfeld-Rudolstadt am Donnerstag: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Von einer Geschlechtsbestimmung aus der Ferne, guten Nachrichten im Dutzend und den letzten Zuckungen der Kommunalpolitik in 2023

Für Anja Erhard, die Betreuerin der Facebookseite „Bohlen-Ziegen“ ist es ein Weihnachtswunder, für andere ein netter Anblick und bestimmt gibt es auch welche, die die Gefahren wittern: Ein weißes Wesen mit Hörnern wurde am Mittwoch erstmals wieder in der Bohlenwand bei Saalfeld gesichtet.

Doch was ist es eigentlich: Ziege oder Bock? Nachdem Mario Büchner aus Kaulsdorf brauchbare Fotos gemacht hat, läuft die Geschlechtsbestimmung via Internet. Hörner haben Ziegen auch, aber der lange Bart könnte das Böckchen verraten. Wie auch immer: Wir bleiben dran.

Gute Nachrichten aus der Region im Dutzend

Von wegen, es gibt nur noch schlechte Nachrichten: Wer heute den Lokalteil Saalfeld-Rudolstadt aufschlägt oder die Internetseiten der OTZ durchblättert findet jede Menge gute Nachrichten. Dass der Kulmturm wieder zugänglich ist, die Feuerwehr den Weihnachtsmann mit der Drehleiter ins Krankenhaus brachte, Weihnachtsmänner unschuldige Kinder im Bus bescheren, Bikerfreunde fürs Hospiz spenden oder der Landkreis zehn Millionen Euro zusätzlich vom Land bekommt.

Wetterexperten befürchten starken Anstieg der Pegel

Noch macht es nicht den Eindruck, aber der Regen kommt näher und er soll ergiebig werden. Bis zu 80 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter befürchten Wetterexperten in den Mittelgebirgslagen von Thüringer Wald und Thüringer Schiefergebirge. Der Hochwasserscheitel soll am Freitag erreicht werden, eine Baustelle bei Saaldorf wurde vorsorglich geräumt, um den Stauraum in der Saalekaskade nutzen zu können.

Stadtrat Rudolstadt tritt letztmals 2023 zusammen

Im Rudolstädter Rathaus trifft sich am Donnerstag Nachmittag zum letzten Mal in diesem Jahr der Stadtrat. Drei Tage vor Heiligabend geht es u.a. um den Beteiligungsbericht, erstatten die Geschäftsführer der Unternehmen mit städtischer Beteiligung Bericht. Es sind die letzten Zuckungen der Kommunalpoliti in diesem Jahr. Auch dort gilt 2024: Neues Jahr, neues Glück!

Schönen Donnerstag!