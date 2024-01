Marko Wolfram im Oktober 2006 an seinem Arbeitsplatz als Bürgermeister in Probstzella. Inzwischen ist der SPD-Politiker kaum erkennbar gealtert und seit über neun Jahren Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt. Am 4. Januar begeht er seinen 50. Geburtstag.

Saalfeld-Rudolstadt am Donnerstag: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Von Ehrenamtlichen im Hochwassereinsatz, Automaten als Antwort auf den Fachkräftemangel und einem besonderen Jubilar aus Probstzella

„Wenn du 50 bist, wachst früh auf und dir tut nichts weh - dann bist du tot“. Dieser Spruch, den sich wahrscheinlich jeder zum 50. Geburtstag mindestens einmal anhören muss, bleibt Marko Wolfram am Donnerstag hoffentlich ebenso erspart, wie ein größerer Schmerz beim Erwachen. Der Probstzellaer, geboren am 4. Januar 1974 in Saalfeld, vollendet an dem Tag ein halbes Jahrhundert.

Wer ihm unbedingt persönlich gratulieren will: Um 10 Uhr beginnt das Defilee im großen Saal des Saalfelder Schlosses.

Feuerwehren müssen Flüsse überwachen

Die ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren entlang von Saale und Schwarza haben da womöglich eine kurze Nacht hinter sich. Die Hochwasserwarnung des zuständigen Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz kam am Mittwoch nicht von ungefähr. Heftige Niederschläge ließen die Saale und ihre Nebenflüsse so stark anschwellen, dass am Abend der Wasserstand der Saale in Rudolstadt und der Schwarza in Katzhütte die Hochwasser-Meldestufe 1 überschritten hatten.

Dies bedeutet, das ein Kontrolldienst an wasserwirtschaftlichen Anlagen, Brücken, Durchlässen und sonstigen Gefährdungspunkten gewährleistet sein muss. Mindestens die Kameraden in Katzhütte kannten das schon von Weihnachten.

Trend zur Lebensmittelautomatenmeile

Es ist eine kindliche Vorstellung, die einst durchaus romantischen Charakter hatte: Automaten übernehmen den Job von Menschen und sorgen für mehr Freizeit von Frauen und Männern. Inzwischen ist daraus Realität geworden, wie man nicht nur rund um den Rudolstädter Gütherbrunnen beobachten kann, wo eine richtige Lebensmittelautomatenmeile entstanden ist. Ein Vorgeschmack auf KI? Eine Antwort auf den Fachkräftemangel? Die Zeit wird es zeigen.

Weiter Bewegung in der Gastronomie

Dass in der Hotel- und Gaststättenbranche derzeit reichlich Bewegung ist, haben wir in der Zeitung vielfach beschrieben. An vielen Orten werden neue Eigentümer, Pächter oder Mieter gesucht. In Rudolstadt hat sich jetzt beinahe lautlos ein Betreiberwechsel in einer Kultkneipe der Altstadt vollzogen. Wir haben den scheidenden Wirt getroffen, den manche völlig irrtümlich für „böse“ halten.

