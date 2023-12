"Schillers Weihnacht", organisiert von Hein Event in Zusammenarbeit mit der Stadt Rudolstadt, heißt der Weihnachtsmarkt in Rudolstadt. In diesem Jahr geht die Veranstaltung erstmals bis Silvester.

Saalfeld-Rudolstadt am Freitag: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Von gesunden Töchtern im Rathaus, Taxis, die nicht mehr kommen, Hochwasser im Anmarsch und einem Weihnachtsball mit Kultcharakter

Wer blickt da auf wen? Während „Schillers Weihnacht“ auf dem Markt in Rudolstadt im donnerstäglichen Dauerregen ein bisschen vor sich hin dümpelte, traf sich der Stadtrat der Schillerstadt im Rathaussaal zur letzten Sitzung in diesem Jahr.

Unter anderem erfuhren die Volksvertreter, wie es den Töchtern so geht. Die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Unternehmen mit städtischer Betetiligung erstatteten Rapport. Im Grunde ist es wie immer und überall: Die einen verdienen das Geld - und die anderen geben es aus.

Enttäuschungen am Taxistand statt Taxischlangen

Haben Sie mal versucht, nach so einer richtigen Weihnachtsmarktsause spontan ein Taxi zu bekommen, das Sie nach Hause bringt? Da hat sich viel geändert in den vergangenen zehn Jahren. Statt Taxischlangen gibt es Schlangen am Taxi, falls die potenziellen Kunden nicht von vornherein aufgegeben haben.

Woran das liegt und was Taxifahrer zur Lage und den Aussichten ihrer Branche sagen, haben wir für unsere Leser aufgeschrieben.

Hochwasser an Saale und Nebenflüssen erwartet

Die Regenfälle der vergangenen Tage, die auf schwer durchfeuchteten Boden getroffen sind, haben die Pegel im Einflussbereich der Saale schon ordentlich anschwellen lassen. Nach aktuellen Berechnungen werden trotz der regulierenden Funktion der Saaletalsperren zu Heiligabend an der Saale in Rudolstadt der Meldebeginn und an der Schwarza in Katzhütte die Hochwasserwarnstufe 1 erreicht.

Rudolstadt hat schon am Donnerstag sämtliche Friedhöfe in der Stadt und den Ortsteilen gesperrt, um das Risiko von Unfällen durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste zu minimieren. Gewarnt wird vor Spaziergängen in Parks und Wäldern.

Wenn der vierte Advent der nullte Feiertag ist

Bei Lichte betrachtet, ist der vierte Advent in diesem Jahr schon der nullte Feiertag. Sonntag und Heiligabend fallen zeitlich zusammen. Was nicht nur beim Wochenendeinkauf zu ganz neuen Überlegungen führen sollte. Auch für die Freizeitgestaltung hat das erhebliche Auswirkungen, wenn plötzlich vier Tage am Stück arbeitsfrei sind.

Was man in dieser Zeit Sinnvolles anstellen kann, haben wir für unsere Leser zusammengefasst und daraus fünf Top Tipps gemacht - was wir übrigens jede Woche tun.

Mindestens eine der Veranstaltungen am Freitag hat Kultcharakter: In den Saalgärten in Rudolstadt steigt der legendäre Weihnachtsball für alle Schülerinnen und Schüler, Ehemalige, Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums Fridericianum.

Wundervollen Freitag!