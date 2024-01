Saalfeld-Rudolstadt am Freitag: Der Überblick und was heute wichtig wird

Klare Botschaft am Darrtor-Kreisel: Die Landwirte sehen sich durch die geplante Abschaffung von Steuervergünstigungen in ihrer Existenz bedroht

Saalfeld/Rudolstadt Wie Landwirte die Bundesregierung zum Einlenken bewegen, Kakerlaken als Schreckgespenst taugen und ein Zauber zu Ende geht

Manchmal ist es ganz banal: Weil 260 Traktoristen in Südostthüringen am Donnerstag mal die Pferdestärken aus dem Stall ließen, sah sich die Bundesregierung gezwungen, die steuerlichen Benachteiligungen der Landwirte wieder zum Teil zurückzunehmen. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so einfach ist: Was die Bauern auf die B 281 getrieben hat und wie der Protest ankam, haben wir für unsere Leser aufgeschrieben.

Ein Problem, das womöglich gar keines ist

Wer in der Nationalen Volksarmee der DDR gedient hat, den können Kakerlaken in aller Regel nicht schrecken. Die Tierchen gehörten zur Küche in der Kaserne, wie die Hoffmann-Adidas zur Ausrüstung. In modernen westlichen Lebensmittelgeschäften sind sie eher schlecht gelitten - und offenbar dazu geeignet, die Märkte bei den Kunden in Verruf zu bringen. Über einen solchen Versuch in Bezug auf den früheren Marktkauf - und was dran ist - berichten wir hier.

Nach 18 Jahren im Amt Lust auf sechs weitere

Seit 2006, unglaubliche 18 Jahre, ist Jörg Reichl schon Bürgermeister von Rudolstadt. Warum er Ende Mai zum vierten Mal für das Amt kandidiert, wie die Stadt für die Herausforderungen der Zukunft aufgestellt ist und was unsere Leser sonst noch so interessieren könnte, haben wir im Gespräch mit dem Stadtoberhaupt erörtert.

Saalfelder Eiszauber auf der Zielgeraden

Seit Ende November, mithin seit fast sechs Wochen, gibt es den Saalfelder Eiszauber auf dem Markt. Irgendwann aber ist selbst die schönste Idee aufgebraucht. Was am Abschlusswochenende musikalisch rund um den Eiszauber geboten wird und welche vier weiteren Tipps für die Gestaltung des Wochenendes wir für unsere Leser haben, kann man in der gedruckten Zeitung ebenfalls nachlesen.

Der Saalfelder Eiszauber erfreut sich auch in dieser Saison großer Beliebtheit. Am Sonntag ist die Eislauffläche auf dem Marktplatz zum letzten Mal geöffnet. Foto: Thomas Spanier / Funkemedien

