Ein Stiefel am Ortsschild und ein Plakat daneben als Unterstützung für die Landwirte in Königsee. Am Montag beginnt eine Woche des Protestes.

Saalfeld-Rudolstadt am Montag: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Vom Warten auf den Stillstand, einem Abschied auf Raten und brennenden Themen in Vergangenheit und Gegenwart

In aller Herrgottsfrühe, wie es die Bauern gewöhnt sind, haben sie sich versammelt, in Rudolstadt, Saalfeld und anderen Orten im Landkreis, um gemeinsam nach Erfurt zu fahren. Für die Landwirte beginnt am Montag eine Woche des Protestes gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung. In der Bevölkerung gibt es Zuspruch, aber auch Unverständnis, einige Unternehmen der Lebensmittelbranche haben deutliche Zeichen der Solidarität gesendet.

Aber auch manch ein Trittbrettfahrer nutzt die Gunst der Stunde, um seine ganz eigene Agenda zu verfolgen. Was im Landkreis ab heute geplant ist und was ein betroffener Landwirt dazu sagt, haben wir für unsere Leser aufgeschrieben und eingeordnet. Selbstverständlich begleiten wir die verschiedenen Aktionen journalistisch und blicken auch auf die Auswirkungen auf das sonstige Leben.

In Rudolstadt geht die nächste Wirtin in Rente

Nach dem „bösen Wirt“ vom „Kiedorf“ in der Schillerstraße stehen in Rudolstadt die Zeichen in der nächsten Kneipe auf Abschied. Im „Burgkeller“, den Heike Schüler seit 15 Jahren betreibt, wurde am Wochenende nochmal zünftig und zum zweiten Mal Silvester gefeiert. Was es damit auf sich hat und wie es in der Gaststätte weitergehen könnte, steht heute in der gedruckten OTZ.

Fliegende Weihnachtsbäume und Brennendes

Wer sich die Ausgabe kauft, erfährt auch, wo und wie am Wochenende die Weihnachtsbäume flogen, was am Dreikönigstag in Bad Blankenburg passierte und wie in der Nacht zum Sonnabend Kameraden von einem halben Dutzend Feuerwehren den Vollbrand eines Fahrzeuges in Beutelsdorf bekämpften.

Tafel-News und ein Stasi-Spitzel auf Abwegen

Die Themen des Tages, die wir heute angehen, bewegen sich - neben der Bauernprotesten - mit den Ergebnissen der Untersuchung des Marstalls auf Schloss Heidecksburg, dem geplanten Umzug der Ankerstein GmbH innerhalb Rudolstadts und einem Stasi-Spitzel, der am 8. Januar vor 40 Jahren einer Gruppe von oppositionellen Jugendlichen in Saalfeld die Wohnung anzündete. Und wie die Saalfelder Tafel ins neue Jahr gekommen ist, schauen wir uns auch an.

Kommen Sie gut durch den Montag!