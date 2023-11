Auch in Rudolstadt sind Dächer und Wiesen weiß. Vom Markt aus sieht man Schloss Heidecksburg, das ehemalige Residenzschloss der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt.

Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Der Überblick und was heute wichtig ist

Saalfeld-Rudolstadt Gerichtsprozess, Ausblick auf ein Leuchtspektakel, Buchpremiere

Der Winter verlängert sein Gastspiel im Landkreis. Wieder ist Saalfeld-Rudolstadt heute mit einer weißen Landschaft aufgewacht. Während Autofahrer damit weiter zur Vorsicht angehalten sind, bietet die Natur schöne Anblicke, wie in eine Bildergalerie auf der Saalfeld-Rudolstadt OTZ-Internetseite zeigt.

Drogen, Einbruch, Diebstahl - die Liste der Vorwürfe gegen die Angeklagten ist lang. Am Rudolstädter Amtsgericht wird heute das Urteil in einem Prozess gegen ursprünglich drei, am Ende noch zwei Männer erwartet. Es ist der sechste Verhandlungstag.

Beulwitz leuchtet am Nikolaustag

Eine besondere Veranstaltung ist für den Nikolaustag im Saalfelder Ortsteil Beulwitz angekündigt. In diesem Jahr wird Beulwitz zum strahlenden Zentrum des außergewöhnlichen Events „Beulwitz Leuchtet“. Die Eröffnung des festlichen Spektakels startet mit einer Lasershow, gefolgt von einem Besuch des Nikolaus, der die Herzen der Kinder höherschlagen lässt. Die festliche Atmosphäre setzt sich fort, wenn die Kinder den Weihnachtsbaum mit ihren Wunschzetteln schmücken. Nach der feierlichen Einweihung des Weihnachtsbaums erleuchtet ein farbenfroher Lampionumzug die Straßen des Beulwitzer Quartiers. Ein kreatives Highlight setzen die Bewohner mit einer beeindruckenden Kunstillumination an ihren Häusern. Beulwitz wird so zu einem strahlenden Lichtermeer mit einzigartiger, magischer Aura. Start ist 17 Uhr im Quartier Alte Kaserne Beulwitz.

Buchpremiere heute in Rudolstadt

Zu DDR-Zeiten war Schloss Kochberg ein Ort, an dem sich Schriftsteller und Künstler gern aufhielten. „Refugium auf Zeit. Die Arbeits- und Erholungsstätte für Schriftsteller und Künstler Schloss Kochbeg 1977 bis 1990“ heißt das neueste Buch der Reihe „Rudolstädter Schriften“. Autorin Heidemarie Förster-Stahl berichtet darin über ihre Zeit als Direktorin des Hauses. 13 Jahre lang existierte hier ein Refugium aus Gästezimmern und Gesellschaftsräumen für Musiker, Schriftsteller, Grafiker, Theater- und Filmleute. Zu Gast bei der Buchpremiere heute um 17 Uhr im Rudolstädter Schillerhaus ist Friedrich Dieckmann, einer der Stammgäste.