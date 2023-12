Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt am Wochenende in Masserberg. In vielen Orten auch im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ging es am ersten Advent besinnlich zu.

Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Vom Sterbemonat Nr. 1 in Thüringen, einer Dauerbaustelle in der Saalfelder Südstadt und dem Jahresendfieber der Kommunalparlamente

Wenn das erste Lichtlein auch am Montag noch brennt, dann haben wir das erste Adventswochenende halbwegs unfallfrei überstanden. Was ein paar Urlauber an der thüringisch-fränkischen Grenze in Ludwigsstadt nicht sagen können, die von einem Feuer in der Nacht zum Sonnabend überrascht wurden.

Im Dezember sterben die meisten Menschen in Thüringen

Im Schlosshotel Eyba sind dagegen die Lichter bis auf Weiteres ausgegangen, denn der Betreiber warf zum 1. Dezember das Handtuch und ist nun mit dem gesamten Team auf Jobsuche.

Doch nicht nur die Hotels sterben vor Weihnachten, auch die Menschen in Thüringen tun dies so oft, wie in keinem anderen Monat. Ausweislich der Statistik des zuständigen Landesamtes haben im vorigen Dezember fast 3800 Bewohner des Freistaates das Zeitliche gesegnet - 1000 mehr als im November und fast ein Drittel mehr, als in allen anderen Monaten.

Warum es im Tryller-Ensemble in Saalfeld nicht vorangeht

Ein Dreivierteljahr ist es schon wieder her, dass wir zum bisher letzten Mal über den Baustillstand am Tryller-Ensemble in Saalfeld berichtet haben. Höchste Zeit, bei der Firma in Jena nachzufragen, die den seit über zwei Jahren währenden Zustand in der Südstadt zu verantworten hat. Auf das Ergebnis der Recherche darf man gespannt sein.

Stadträte und Ausschüsse tagen wie im Fieber

Blick vom Marienturm über Rudolstadt in Richtung Heidecksburg. Im Wirtschaftsausschuss des Stadrates geht es am Montag um Erweiterungspläne für das Hotel und Restaurant. Foto: Andreas Abendroth / Funkemedien

Jedes Jahr im Dezember häufen sich noch einmal die Sitzungstermine der Kommunalparlamente. Allein heute tagen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt die Stadträte in Königsee und Leutenberg, während es im Wirtschafts-, Verkehrs-, Umwelt- und Bauausschuss des Stadtrates Rudolstadt u.a. um die Erweiterung und Modernisierung von Hotel und Restaurant „Marienturm“ geht. Über entsprechende Pläne für das Vier-Sterne-Haus hatten wir bereits vor fünf Jahren berichtet.

Mal sehen, wie der Stand der Dinge ist, denn natürlich sind die Zeitungsreporter, die einen guten Start in die neue Woche wünschen, für Ihre Leser überall am Ball.