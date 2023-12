Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld Von „Klinik-Strolchen“ in Saalfeld, einer Zahl mit neun Stellen vor dem Komma und einem frischen 81-Jährigen im Meininger Hof

Dass es selbst im Krankenhaus Strolche gibt, muss man immer mal wieder leidvoll erfahren. In den Thüringen-Kliniken in Saalfeld gibt es seit Mittwoch aber ganz offiziell „Klinik-Strolche“. Als solche dürfen sich ab sofort die Besucher des Kindergartens in Trägerschaft des kommunalen Krankenhauses bezeichnen, das vornehmlich vom Nachwuchs des ärztlichen und Pflegepersonals besucht wird. Zur Namensenthüllung während der Weihnachtsfeier kam sogar Chefarzt und Geschäftsführer Thomas Krönert.

Lage der Thüringen-Kliniken im Kreistag dargestellt

In der selben Funktion hatte der Rudolstädter noch am Dienstagabend im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt ein paar sehr interessante Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der Thüringen-Kliniken und den aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen gemacht. Was er gesagt hat, haben wir für unsere Leser aufgeschrieben und in einem Kommentar eingeordnet.

Kreishaushalt 2024 noch vor Jahresende beschlossen

In der selben Veranstaltung wurde nach ausführlicher Diskussion ein Haushalt beschlossen, der Einnahmen und Ausgaben in einer Zahl mit neun Stellen vor dem Komma ausweist. Gut 227 Millionen Euro setzt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im nächsten Jahr um. Geld, mit dem man so einiges anfangen kann. Zum Beispiel könnte man sich zwei Harry Kanes dafür kaufen. Ob die den Landkreis voranbringen, bleibt freilich offen.

Was tatsächlich mit dem vielen Geld gemacht wird und was die einzelnen Fraktionen zu dem Etat sagen, steht am Donnerstag in der gedruckten Zeitung und schon seit gestern hier.

Diese Termine stehen heute auf dem Reporter-Zettel

Auf dem Terminzettel der Lokalreporter stehen heute u.a. der Prozess gegen einen Drogendealer vor dem Amtsgericht Rudolstadt, die Nachbereitung der Stadtratssitzung vom Mittwochabend in Saalfeld und ein ausverkauftes Rendezvous mit einem Mann, der vor drei Tagen 81 Jahre jung wurde. Frank Schöbel, die Legende des DDR-Schlagers, ist am Donnerstag ab 16 Uhr im Meininger Hof in Saalfeld zu Gast. Und wir dürfen dabei sein.