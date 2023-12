Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Von den Sorgen im Beherbergungsgewerbe der Region, Crystal Meth im Wert von 25.000 Euro und einem Lehestener mit Titelchancen

Die Gastronomie hat es schwer in diesen Tagen, kein Zweifel. Ganz unterschiedliche Wege sind in den vergangenen Jahren beispielsweise das Schlosshotel Eyba und die Hacienda Mexicana in Saalfeld-Wöhlsdorf gegangen. Im Moment ist die Betreibergesellschaft in Eyba auf dem Weg in die Insolvenz, der frühere Reichsbürger-Treff in Wöhlsdorf steht zum Verkauf. Beide haben bessere Zeiten erlebt.

Saalfelder Unternehmerin auf Abwegen?

Interessante Einblicke in die Drogenszene im Städtedreieck bot ein Gerichtsprozess am Donnerstag in Rudolstadt, in dem gegen eine frühere Unternehmerin aus Saalfeld verhandelt wurde. Was der jungen Frau vorgeworfen wurde und wie das Verfahren ausging - wir haben es für Sie aufgeschrieben.

Kommt der „Thüringer des Jahres“ aus Lehesten?

Die Ehrenamtsstiftung des Freistaates und MDR Thüringen suchen gerade den „Thüringer des Jahres“. Im Rennen um den mit Geld für die Ehrenamtsprojekte dotierten Preis ist auch ein pensionierter Lehrer aus Lehesten, der sich in der Berg- und Schieferstadt um die Lesekompetenz der verbliebenen Kinder kümmert. Noch bis zum Sonnabend läuft die Abstimmung per Telefon.

Winterdienst, eine Buchpremiere und das nächste Hotel

Am Freitag widmen sich die Reporter der Lokalredaktion Saalfeld-Rudolstadt u.a. dem Thema Winterdienst und fragen nach, wieviel Salz eigentlich wann auf die Straßen kommt, dem ersten Buch einer Bad Blankenburgerin und dem nächsten Problem-Hotel, über das Hochglanzbilder im Netz kursieren. Was weiß der Gemeinderat darüber - und was nicht?

Bleiben Sie neugierig und genießen Sie den Freitag!