Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Von einem Sonderschild zur Weihnachtszeit, einer bitteren Insolvenz und der Qual der Wahl bei den Veranstaltungen am Wochenende

Was für eine schöne Idee! Mit Sonderschildern zur Weihnachtszeit sorgt die Verkehrsleittechnik + Service JahnGmbH & Co. KG seit Freitag im Städtedreieck für ein Lächeln bei Verkehrsteilnehmern auf den Ortsumfahrungen zwischen Saalfeld, Rudolstadt und Unterwellenborn. Die Wünsche zur Weihnachtszeit wurden in den sozialen Netzwerken euphorisch aufgenommen. Doch ist das überhaupt erlaubt? Wir kriegen es für Sie raus.

Bittere Geschichte einer Insolvenz in Eyba

Anfang des Monats schockierte die Nachricht von der Einstellung des Geschäftsbetriebes im Schlosshotel Eyba die Region um Saalfeld. Jetzt haben wir mit dem Mann gesprochen, der die Einrichtung die vergangenen drei Jahre betrieben hat. Warum er keinen Tag bereut, wie es zur Insolvenz seiner Firma gekommen ist und was das für jene bedeutet, die schon Anzahlungen für Veranstaltungen bis zum nächsten Frühjahr geleistet haben, haben wir hier aufgeschrieben.

Tragödie bei Unfall in der Bergbahnregion

Eine furchtbare Tragödie hat sich schon am Donnerstag bei einem schlimmen Unfall zwischen Cursdorf und Neuhaus am Rennweg abgespielt. Bei einem Frontalzusammenstoß wurden nicht nur fünf Personen schwer verletzt, eine 24-jährige Frau, die nach bisherigen Ermittlungen nichts für den Unfall konnte, verlor dabei auch ihr ungeborenes Kind. Jede Menge Rettungskräfte waren an dem Tag in der Bergbahnregion im Einsatz.

Die Qual der Wahl am dritten Advent im Landkreis

Wir haben sie nicht gezählt, die Veranstaltungen am dritten Adventswochenende im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Die Zahl 20 ist bestimmt nicht zu hoch gegriffen. Überall haben sich die Organisatoren viel Mühe bei der Vorbereitung gegeben. Wo man als Besucher wann hingehen könnte, haben wir für unsere Leser hier für den ländlichen Raum und hier für das Städtedreieck aufgeschrieben. Es gibt aber noch einiges mehr, zum Beispiel das Adventsfest im Haflinger Gestüt Meura.

Wie Sie es machen, machen Sie es richtig - schönen dritten Advent!