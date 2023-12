Messstelle an der Saale in Rudolstadt, in Höhe der Elisabethbrücke. Inzwischen geht auch hier der Wasserstand zurück.

Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Von abfließendem Wasser, einem THW-Einsatz in zwei Bundesländern und einem festgenommenen Randalierer am Morgen des Heiligen Abends

Die gute Nachricht zuerst: Saalfeld-Rudolstadt ist beim Weihnachts-Hochwasser 2023 alles in allem glimpflich davongekommen. Am Morgen des zweiten Feiertags weisen die Saale und sämtliche Nebenflüsse sinkende Pegel auf. Noch ist der Meldebeginn an der Saale in Rudolstadt und an weiteren Stellen flussabwärts überschritten, gilt im Oberlauf der Schwarza teilweise die Meldestufe 1, das Wasser fließt aber überall ab.

Größere Niederschläge sind in den nächsten beiden Tagen nicht zu erwarten, gelegentliche Schauer „werden den allgemeinen fallenden Trend nach derzeitigem Kenntnisstand verzögern aber nicht umkehren“, so die Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen. Bewährt hat sich bei der Hochwasserabwehr an den vergangenen Tagen einmal mehr die Saalekaskade, wo überschüssiges Wasser zurückgehalten wurde.

THW-Helfer in Niedersachsen und Thüringen gefordert

Keine ruhigen Weihnachten gab es für einige Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) Rudolstadt-Saalfeld. Sie waren am Wochenende gemeinsam mit THW Apolda in Sarstedt bei Hannover im Einsatz. Dort galt es, ein Rückhaltebecken durch Abpumpen zu entlasten.

Helder des THW Rudolstadt/Saalfeld beim Einsatz am Wochenende in Niedersachsen, wo ein Rückhaltebecken durch Abpumpen entlastet wurde. Foto: THW

„Aufgrund der Änderung der aktuellen Lage im Einsatzgebiet und in Thüringen wurde entschieden, unsere Pumpe, welche bis zu 15.000 l/min fördern kann, zum Bereitstellungsraum im THW Ortsverband Nordhausen zu verlegen“, hieß es dann am ersten Feiertag. Nordthüringen war vom Hochwasser stark betroffen.

Polizei stellt Randalierer in Saalfeld auf frischer Tat

Kurz nach 5 Uhr wurde am Morgen des Heiligen Abend durch eine Zeugin bekannt, dass es in der Saalfelder Kircherstraße geknallt hat. Beim Nachsehen sah die Frau einen Mann, der gegen Fahrzeuge schlägt. Später saß er in einem Auto, von dem die Zeugin wusste, dass dieses einem Nachbarn gehört. Sofort seien alle verfügbaren Streifen zum Einsatz gekommen, teilte die Saalfelder Polizei am Montag mit.

Als der Mann die Polizei erblickte, flüchtete er, konnte aber nach ca. 120 Metern gestellt werden. Die Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige mehrere Gegenstände aus dem Auto entnommen hatte. Da er in der Hosentasche griffbereit ein einsatzfähiges Taschenmesser hatte, wurde er wegen Diebstahl mit Waffen vorläufig festgenommen.

Der Bereitschaftsstaatsanwalt bestätigte die Festnahme und stellte Haftantrag. Am ersten Feiertag erfolgte die Vorführung im Justizzentrum Gera. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Kleindercontainer brennt am Abend in Gorndorf

Gegen 23 Uhr teilte die Rettungsleitstelle am Heiligen Abend der Polizei mit, dass in Saalfeld ein Altkleidercontainer brennt. Dieser steht auf dem Netto-Parkplatz in Gorndorf. Der Container wurde auf unbekannte Weise in Brand gesetzt und durch die Feuerwehr gelöscht. Es gab keinen Übergriff auf andere Gegenstände oder Gebäude.

Rot angestrahlt war die Heidecksburg samt Baugerüst in Rudolstadt am Heiligen Abend. Foto: Thomas Spanier / Funkemedien

Täter konnten bisher nicht bekannt gemacht werden. Deshalb werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Saalfeld unter Telefon 03671 560 zu melden.

Märchenhaftes und ein Konzert am zweiten Feiertag

Wem es am zweiten Weihnachtsfeiertag nach Kultur ist, der hat dafür im Städtedreieck - neben vielen geöffneten Museen und Ausflugszielen - einige besondere Gelegenheiten. In den Saalfelder Feengrotten gibt es am Nachmittag und frühen Abend Märchenreisen mit Andreas vom Rothenbarth für verschiedene Altersgruppen.

Szene aus dem Weihnachtsmärchen „Des Kaisers neue Kleider“ am Theater Rudolstadt mit Judith Mahler (Marie) und Dominik Penschek (Kaiser Eduard) in den Hauptrollen. Foto: Anke Neugebauer

Höchstens noch Restkarten gibt es für das Weihnachtsmärchen „Des Kaisers neue Kleider“, das heute zweimal am Theater Rudolstadt gespielt wird, und das Weihnachtskonzert „Mit Pauken und Trompeten“ in der Schlosskapelle Saalfeld. Glück könnten Kurzentschlossene aber beim Holger-Biege-Liederabend „Will alles wagen“ haben, der 20 Uhr im Schminkkasten des Theaters Rudolstadt beginnt.