An der Saale zwischen Uhlstädt und Etzelbach ist die Saale bereits an verschiedenen Stellen über die Ufer getreten. Mit einem weiteren Anstieg der Pegel wird dies auch anderswo der Fall sein.

Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Von geforderten Feuerwehren, Wasser in allen Varianten und dem Warten auf das Saalfelder Neujahrsbaby

Neues Jahr, neues Glück! Das gilt auch noch am zweiten Tag des Jahres 2024. Glück haben in dieser Woche vor allem noch die Schüler und Lehrer in Thüringen, die wegen der Ferien zum Jahreswechsel noch bis Sonntag ausschlafen können.

Feuerwehrjahr beginnt mit kuriosem Einsatz

Für einige Feuerwehren im Landkreis sind die ersten Einsätze indes schon Geschichte. In Rottenbach und Leutnitz wurden die Wehren am Montag kurz nach 9 Uhr zu einem brennenden Holzstapel an einer Garage alarmiert, in Saalfeld brummten die Funkmeldeempfänger in der Neujahrsnacht schon kurz nach Mitternacht, weil zu einer Wohnung in Vollbrand alarmiert wurde. Vor Ort änderte sich die Einsatzart in „kurios“.

Hochwasser mit Ansage im Saale-Einzugsgebiet

Das Weihnachts-Hochwasser haben wir in Saalfeld-Rudolstadt ohne größere Schöden überstanden, da steht schon das nächste Hochwasser vor der Tür. Der Dauerregen, der auf unsere Fensterscheiben prasselt, soll bis zu 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter bringen und wird die Pegel von Saale, Loquitz und Schwarza vermutlich schnell steigen lassen. Um Wasser geht es auch in diesem Interview mit dem Geschäftsleiter einer Wasser- und Abwasserzweckverbandes.

Neujahrsbaby in Thüringen-Kliniken steht noch aus

Üblicherweise haben wir unseren Leserinnen und Lesern in der ersten Ausgabe eines neuen Jahres immer das Neujahrsbaby in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld präsentiert. Dass dies in diesem Jahr noch nicht der Fall ist, hat einen ganz einfachen Grund: Es gibt noch keines. Auch hier gilt: Neuer Tag, neues Glück!