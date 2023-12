Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Die Übersicht und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Von körperlicher Bewegung im Advent, einem besonderen Preis für eine Saalfelder Schule und der letzten Möglichkeit für „Getting tough“

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Noch haben wir einen Tag Zeit, ehe es wieder so weit ist und der Genuss eine ganz besondere Bedeutung bekommt. Nutzen könnte man den verbleibenden Tag vor der Zeit des Schlemmens zum Beispiel für ein bisschen körperliche Betätigung.

Wintersport auf den Bergen und im Tal

In Saalfeld lädt der Eiszauber seit gut einer Woche wieder jung und alt auf den Marktplatz der Kreisstadt ein. Viele haben schon ihre Runden gedreht oder sich beim Eisstockschießen probiert. An diesem Wochenende, wenn in Saalfeld ein verkaufsoffener Sonntag lockt, ist sicher besonders viel los.

Ist es mit dem Schnee im Saaletal nicht so weit her, so liegt oberhalb von 800 Metern ausreichend davon, um mit dem Schlitten den Hang hinunter zu sausen oder ein paar Runden auf Langlaufskiern zu drehen. Wo in der Region was geht, haben wir hier für unsere Leser zusammengefasst.

Saalfelder Johannesschüler als fleißige „Schulradler“

Mit dem zweiten Platz im Wettbewerb „Schulradeln“ wurde am Freitag in Erfurt die Evangelische Johannesschule Saalfeld ausgezeichnet. Was es mit dem Preis auf sich hat, wie hoch die Prämie ist und was Schulleiterin Sabine Zeidler-Letsch dazu sagt, schreiben wir für Sie auf.

Elfte und letzte Chance für „Getting tough“ in Rudolstadt

Wer es zehnmal geschafft hat, diesen Extremlauf zu verpassen, wird wahrscheinlich auch beim elften Mal hinter dem warmen Ofen hocken bleiben. Obwohl das ein Fehler ist! An diesem Sonnabend, in wenigen Stunden startet gegen 10.20 Uhr das härteste Hindernisrennen weit und breit zum letzten Mal in Rudolstadt.

Zum Abschluss gibt es ab 19 Uhr im Festzelt auf der Bleichwiese die Siegerehrung der Helden mit Veteranenehrung und anschließend wahrscheinlich die größte After-Race-Party ever.