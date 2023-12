Aufräumen nach dem Brand in der Nacht zum Sonnabend in Saalfeld. Saalfelds Bürgermeister dankte den Feuerwehrleuten für ihren "unermüdlichen Einsatz".

Saalfeld-Rudolstadt am Sonntag: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Von einem Bürgermeisterdank für den Einsatz der Feuerwehrleute, einem Streit um neue Schilder und einer neuen Ära auf der Saalbahn

Das hätte Böse enden können: Feuerschein aus der Langen Gasse im Saalfelder Stadtzentrum alarmierte in der Nacht zum Sonnabend, kurz nach Mitternacht, die Kameraden der Saalfelder Feuerwehr. Ein leerstehendes Gebäude stand in Vollbrand.

Feuerschein in einem leerstehenden Haus war Auslöser für einen Alarm in der Nacht zum Sonnabend in Saalfeld. Foto: Feuerwehr Saalfeld-Remschütz

Ncoh am Samstag meldete sich Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) zu Wort und dankte den Feuerwehrleuten für ihren unermüdlichen Einsatz und dafür, dass ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindert werden konnte.

Netter Gruß oder ein Verstoß gegen die StVO?

Seit sie am Freitag aufgestellt wurden, sorgen die Sonderschilder zu Weihnachten, die einen Weihnachtsmann mit Schlitten zeigen, für heftige Reaktionen unter den Bürgern. Ist dies ein netter Gruß in der Vorweihnachtszeit, der ein Lächeln ins Gesicht zaubert, oder ein knallharter Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung? Wir haben die Reaktionen der Leser für Sie zusammengefasst.

Hochwassergefahr in der Region vorerst gebannt

Schnee in den Bergen und Dauerregen von oben sind ein gefährliches Gemisch, das schnell auch mal dazu führen kann, dass die Bäche und Flüsse im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt über die Ufer treten.

Gut mit Wasser gefüllt ist derzeit die Saale in Saalfeld. Mit dem Nachlassen der Niederschläge gehen die Pegelstände aber aktuell wieder zurück. Foto: Thomas Spanier / Funkemedien

Die Lage war Mitte der Woche durchaus angespannt, hat sich jetzt aber beruhigt. Wie es aktuell um die Hochwassergefahr in der Region steht, haben wir für unsere Leser zusammengefasst.

Doppelstock-IC erobern ab Sonntag das Saaletal

Es ist - mindestens für Rudolstadt - ein denkwürdiger Tag, dieser Sonntag, der 17. Dezember: Rund 20 Jahre, nachdem zum letzten Mal ein InterRegio in der Schillerstadt gehalten hat, kehrt der Fernverkehr unter die Heidecksburg zurück. Ab sofort halten jeden Tag fünf Zugpaare eines neuen Doppelstock-IC auf der Fahrt zwischen Leipzig und Karlsruhe unter der Heidecksburg, aber auch in Jena, Saalfeld und Ludwigsstadt.

Ein Intercity der DB Fernverkehr passiert auf dem Weg von Karlsruhe nach Leipzig das Industriegebiet Rudolstadt-Schwarza. Ab Sonntag sollen die Doppelstock-IC zehnmal am Tag zum gewohnten Anblick auf der Saalbahn werden. Foto: Thomas Spanier / Funkemedien

Der erste dieser Züge wird am Sonntag Vormittag in allen Städten gebührend begrüßt. 9.23 Uhr hält der IC 2068 in Richtung Süden planmäßig in Rudolstadt, neun Minuten später in Saalfeld. Die Heimatzeitung ist für ihre Leser selbstverständlich dabei.

Schönen dritten Advent!