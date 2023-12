Saalfeld-Rudolstadt bastelt an neuer Freiwilligenagentur

Saalfeld/Rudolstadt Vorgespräch dazu laufen: Die Thüringer Ehrenamtsstiftung fördert den Neustart mit der Lebenshilfe als Träger.

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt soll wieder eine Freiwilligenagentur bekommen. Dazu trafen sich jetzt laut einer Mitteilung des Landratsamtes Vertreterinnen und Vertreter der Liga und der Thüringer Ehrenamtsstiftung mit Landrat Marko Wolfram (SPD), um die Neugründung zu besiegeln. Den Fördermittelbescheid der Ehrenamtsstiftung übergab Geschäftsführer Niels Lange an Simone Hübner und Benjamin Hahn vom Vorstand der Lebenshilfe Kreisvereinigung Saalfeld-Rudolstadt als neuem Träger der Einrichtung.

Bis Ende 2024 soll die Freiwilligenagentur als Mehrträgermodell entwickelt werden. Darauf hatten sich die Ehrenamtsstiftung mit der Lebenshilfe und zwei weiteren Interessenten für die Agentur, der Arbeiterwohlfahrt Saalfeld-Rudolstadt und der Diakoniestiftung Weimar/Bad Lobenstein geeinigt. Diese waren durch Geschäftsführer Andreas Krauße und Vorstandsmitglied Marlies Köhler bei der Beratung ebenfalls vertreten.

Aufbau am alten Ort in der Darrtorstraße in Saalfeld

Der Verein Freiwilligenagentur der Lebenshilfe ist als niedrigschwellige, zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für Ehrenamt, Bürgerengagement und gesellschaftliche Teilhabe geplant. Sie richtet sich an alle Menschen, die sich engagieren wollen, sowie an Organisationen und Vereine, welche mit Freiwilligen arbeiten möchten.

Die Freiwilligenagentur übernimmt im Landkreis Kooperations- und Vernetzungsaufgaben und hat den Auftrag, bürgerliches Engagement zu stärken, zu fördern und zivilgesellschaftlich zu verankern. Sie informiert, berät und qualifiziert Menschen, sich einzubringen und einer freiwilligen Tätigkeit nachzugehen.

Die Lebenshilfe hat dazu das Gebäude in der Darrtorstraße 11 in Saalfeld erworben, das von der Caritas als bisherigem Träger der Agentur genutzt worden ist. Bereits im Januar soll das neue Angebot an alter Stelle starten.

Die Ehrenamtsstiftung hatte die Mittel zur Unterstützung von bisher 20.000 Euro auf gut 40.000 Euro aufgestockt. 30 Prozent müssen die Träger selbst aufbringen. „Die Agentur ist eine sinnvolle Ergänzung der eigenen Ehrenamtsförderung des Landkreises“, sagte Landrat Marko Wolfram.