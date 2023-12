Saalfeld-Rudolstadt bekommt vom Land fast zehn Millionen Euro mehr

Saalfeld/Erfurt Linken-Abgeordnete erläutert, wie die stärkere Gewichtung der Kreisaufgaben berücksigtigt wurde und was das für die Finanzen bedeutet

Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt erhält über 9,8 Millionen Euro mehr Zuweisungen vom Land und profitiert somit vom neuen Finanzausgleich. „Damit besteht nunmehr Planungssicherheit für den Landkreis.“, betont die Linken-Abgeordnete Katharina König-Preuss in einer Mitteilung.

„Ein weiteres Mal hat Rot-Rot-Grün Wort gehalten. Die Finanzausgleichsmasse 2024 wird um 271 Millionen Euro auf 2.8 Milliarden Euro erhöht. Durch die Veränderungen in der inneren Struktur des Finanzausgleichsgesetzes profitiert auch der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.“, so die Jenaerin mit Wahlkreisbüro in Saalfeld.

Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit ergriffen

Die in Thüringen regierende Koalition habe Maßnahmen ergriffen, um den Finanzausgleich gerechter und ausgewogener zu gestalten. So wurde mit dem Haushalt 2024 eine Unterteilung der Kreisaufgaben in soziale Kreisaufgaben und allgemeine Kreisaufgaben vorgenommen.

Der Kommunale Finanzausgleich in Thüringen werde bedarfsgerecht ermittelt. Für die Bedarfsberechnung 2024 wurden die Herausforderungen der Landkreise wie zum Beispiel die zusätzlichen Kosten im Zuge der Inflation wie auch die gestiegenen Ausgaben durch neue Tarifabschlüsse berücksichtigt. Der Mindestbedarf der Kommunen sei gemäß Gutachten im Jahr 2024 in Höhe von 2,4 Milliarden Euro ermittelt worden, so die Abgeordnete. Die Landesregierung habe im Entwurf des Landeshaushaltes für das Jahr 2024 hingegen 2,8 Milliarden Euro als Finanzausgleichsmasse festgesetzt.

Modellrechnung zeigt den geplanten Geldfluss

„Die stärkere Gewichtung der Kreisaufgaben bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen und die Erhöhung der Einwohnerpauschale bei den Finanzzuweisungen im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs von 108 auf 154 Euro haben zwangsläufig eine Umverteilungswirkung. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt erhält in der Folge mehr Zuweisungen vom Land“, so König-Preuss.

Der Landkreis, der seinen Haushalt für 2024 bereits ohne Erhöhung der Kreisumlage in der vorigen Woche beschlossen hat, erhalte laut einer Modellrechnung des Thüringer Innen- und Kommunalministeriums Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben im kommenden Jahr in Höhe von 45.854.460 Euro. Im Jahr 2023 betrug diese Zuweisung 40.588.701 Euro. Beim sogenannten Mehrbelastungsausgleich erhalte der Kreis im Jahr 2024 15.767.937 Euro im Vergleich zu 11.136.636 Euro im Jahr 2023 - unterm Strich also fast zehn Millionen Euro mehr als im zu Ende gehenden Jahr.