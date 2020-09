Saalfeld-Rudolstadt: Denkmaltag findet nicht nur virtuell statt

Wegen der Corona-Pandemie hatte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bereits im Frühjahr entschieden, den Tag des offenen Denkmals in diesem Jahr nur virtuell zu veranstalten. Und so kann man denn auch in Thüringen manchen sonst von Menschenmassen schier gefluteten Ort lediglich in der digitalen Zweitwelt besuchen, so etwa das Rundschloss von Oberpöllnitz, das Neue Schloss von Hummelshain oder die soeben als Wohnhaus hergerichtete Scheune „Zur weißen Gans auf dreyen Rosen“ in Arnstadt.

Rudolstadt

Auch in Rudolstadt haben die Kirchenmusikdirektoren Katja und Frank Bettenhausen zusammen mit Pfarrer Gisbert Stecher eine digitale Führung durch die innen frisch sanierte Stadtkirche entwickelt. Präsentiert werden die Kirchentür, der Altar, der Fürstenstand, die Engelsfiguren, die Kanzel, das Schönfeldsche Epitaph und die Glocken. Zu sehen ist das Video über die Internetseite des Denkmaltages (www.tag-des-offenen-denkmals.de/denkmale/stadtkirche-st-andreas-rudolstadt) oder unter www.ladegastorgel-rudolstadt.de.

Die Lutherkirche (10 bis 18 Uhr) und die Stadtkirche (11 bis 16 Uhr) werden geöffnet sein. In der Stadtkirche können Besucher zudem von 11.15 Uhr bis 12 Uhr eine Orgel-Matinée erleben. Von 14 bis 16 Uhr werden Mitglieder des Kirchenbauvereins Rudolstadt in beschränktem Rahmen Führungen im Kircheninnenraum anbieten. Aus der sanierten und gerade fertiggestellten Prunketage des Fürstenstandes wird ab 14.30 Uhr ein kleines Flötenkonzert erklingen.

In den Pagenhäusern am Schlossaufgang 4 werden durch die Familie Brauer ab 10 Uhr auch in diesem Jahr Führungen angeboten. Zudem gibt es einen kleinen Markt mit historischen Töpferwaren, alten Leinen und Tafelwäsche. Zudem bietet sich die Möglichkeit, das restaurierte Schallhaus im Schlossgarten zu besichtigen und das wiedereröffnete Naturkundemuseum zu besuchen. Weiterhin wird am Denkmaltag zu Veranstaltungen im Residenzschloss Heidecksburg eingeladen: Um 11 Uhr zum Schlosskonzert „Best of Amadeus“ und ab 15 Uhr zur Erlebnisführung „Ein Page redet sich um Kopf und Kragen“.

Großkochberg

Nur im Netz spielt diesmal auch das Liebhabertheater Schloss Kochberg in Großkochberg. Auf dessen Homepage ist ein Film über das Theater zu sehen. Ebenso finden sich dort Trailer von Opern- und Schauspiel-Produktionen und eine Reihe von Konzertfilmen.

Manche Denkmale tun sich in diesem Jahr gar nicht auf. So sind am Sonntag nur der Innenhof des Schlosses sowie die Schlosskapelle von 10 bis 17 Uhr zur Besichtigung geöffnet – entgegen den bisherigen Veröffentlichungen. Das Betreten der Schlosskapelle ist nur mit Mund-Nase-Schutz möglich, Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlegen. Das eigentliche Schlossgebäude ist nicht geöffnet und es finden keine Führungen statt.

Saalfeld

Dafür aber offeriert man in der Feengrottenstadt Saalfeld samt ihrer Umgebung eine ganze Fülle an geöffneten Einrichtungen und Denkmälern. So öffnet ab 10 Uhr die „Alte Post“ in der Blankenburger Straße 9 und bietet bis 18 Uhr Führungen durch die alten ausgedehnten Kelleranlagen als auch durch die auf niedrigen Polygonstützen ruhenden Kreuzgewölbe an.

Von 11 bis 18 Uhr kann man im Besucherbergwerk Mellestollen auf Entdeckungsreise durch die ehemalige Erzgrube gehen, das Museum zur Bergwerksgeschichte besuchen oder Vorträge von erfahrenen Geologen erleben.

Geöffnet hat ebenso das Darrtor, wo von 10 bis 17 Uhr Ehrenamtliche des Caritas-Freiwilligenzentrums zu sachkundigen Führungen einladen.

Die ehemalige Waschmaschinenfabrik Adam Schmidt in der Nähe des Bahnhofs ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 1903 nach einem Großbrand in mehreren Bauabschnitten neu errichtet als Industriebau mit einer Klinkerschmuckfassade, 1945 bei einem Bombenangriff teilweise zerstört und ab 2003 etappenweise saniert, hat die Alte Waschmaschine bereits einiges erlebt. Zum Denkmaltag ermöglicht der Eigentümer die Besichtigung der neu eingerichteten Gewerbeeinheit.

Geöffnet haben selbstverständlich auch die Feengrotten. Für die kostenpflichtigen Führungen ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 03671/55 040.

Von 10 Uhr, wenn die Andacht beginnt, bis 17 Uhr kann die Gertrudiskirche Graba besichtigt werden. Um 15 Uhr beginnt ein Konzert mit festlicher Musik. Besonderer Höhepunkt der Gertrudiskirche ist der sieben Meter hohe spätgotische Flügelaltar von Hans Gottwald.

Die Johanneskirche hat von 10 bis 16 Uhr geöffnet, ab 13 Uhr wird ein Rundgang über den Dachboden offeriert, um 14 Uhr gibt es eine Orgelführung. Zu Geistlicher Chormusik wird ab 18 Uhr bei einem Konzert mit dem Erfurter Augustiner-Vocalkreis eingeladen. Angekündigt sind Chormusik von Bach, Schütz, Hammerschmidt, Merkel und Ešenvalds und geistliche Lieder. Der Augustiner-Vocalkreis zählt zu den führenden nicht-professionellen Kammerchören Mitteldeutschlands.

Geöffnet haben ebenfalls die Katholische Kirche „Corpus Christi“ in der Pfortenstraße (10 bis 17 Uhr), die Kirche zu Aue am Berg (10 bis12 Uhr), die Marienkirche Gorndorf (10 – 12 Uhr), die Martinskapelle in der Friedensstraße (10 bis 17 Uhr), die Nikolauskapelle Köditz in der Kapellenstraße (10 bis 12 Uhr) und das Obere Tor (9 bis 18 Uhr, kostenfreier Eintritt).

Orangerie und Schlosspark haben von 10 bis 17 Uhr geöffnet, das Bildungszentrum Saalfeld präsentiert sich mit Versorgung und Kulturprogramm für Kinder. Führungen in der Schlossparkanlage sind für 10.30 Uhr, 12 und 13.30 Uhr vorgesehen.

Park und Villa Bergfried können von 13 bis 17 Uhr besucht werden, Führungen im Bergfriedpark finden um 14 und 16 Uhr statt.

Im Schlösschen Kitzerstein, geöffnet von 10 bis 14 Uhr, geben Mitarbeiter und Musikschullehrer Einblick in die Geschichte des Schlösschens und die heutige Nutzung. Instrumente werden vorgestellt und dürfen ausprobiert werden. Die Gäste dürfen sich über kleine musikalische Überraschungen freuen. Führungen durch das Haus können individuell angeboten werden.

Das Stadtmuseum im Franziskanerkloster lädt von 10 bis 17Uhr zu Führungen zur Gebäude- und Klostergeschichte ein. Zu sehen ist ferner die Sonderausstellung „Was konnten sie tun? Widerstand gegen den Nationalsozialismus“.

Schmiedefeld

Im Schaubergwergwerk Morassina in Schmiedefeld, geöffnet von 10 bis 18 Uhr, werden die Gäste durch den Altbergbau des ehemaligen Vitriolwerkes geführt, sie erfahren Wissenswertes über das Dasein von Alexander von Humboldt und das Leben der Bergleute von 1683 bis 1860.

Wickersdorf

In Wickersdorf hat die Talmühle von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Urkundlich im 17. Jahrhundert erwähnt, wurde sie 1959 stillgelegt und 1967/71 zu Wohnhaus und Pension umgebaut. Zu sehen sind unter anderem das oberschlächtige Wasserrad zum Betreiben des Sägegatters und des Generators.

Dittrichshütte

Sozusagen Stammort des Denkmaltages ist auch die Windmühle Dittrichshütte, die von 12 bis 17 Uhr besichtigt werden kann. Führungen werden bei Interesse angeboten.

Lehesten

Großes Programm gibt es am technischen Denkmal Lehesten. Den Besuchern werden Führungen entlang der historischen Gebäude geboten, Bergleute berichten von ihrem Arbeitsalltag im Förderkomplex Schacht IV. Zusätzlich werden die Ergebnisse des im letzten Jahr begonnenen Handwerk-Erzählprojekts und eine Seminarfacharbeit zur Zukunft des Handwerks vorgestellt.

Kamsdorf

Ins Besucherbergwerk „Vereinigte Reviere Kamsdorf“ lädt von 10 bis 17 Uhr der dortige Bergbauverein ein. Natürlich ist auch für die Gäste gesorgt.