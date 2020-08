Mac Frayman spielt zum Sommer-Open-Air an der Morassina in Schmiedefeld

Saalfeld-Rudolstadt. Vorschau auf die Veranstaltungen am Wochenende: Mit Kino und Open-Air.

Der Good-Food-Markt am Wochenende am Saalfelder Weidig war bereits ausführlich angekündigt. Genauso wie die Detscher-Aktion am Sonnabend auf dem Saalfelder Marktplatz. Aber es ist noch mehr los im Landkreis.