Saalfeld Meldungen aus Saalfeld-Rudolstadt: Geschenke, Spenden und ein preisgekrönter Film

Neue Wärmebildkamera an Saalfelder Feuerwehr übergeben

Auch die Feuerwehr Saalfeld erhält in der Vorweihnachtszeit Geschenke. Wobag-Geschäftsführerin Cordula Wiegand übergab jetzt im Beisein von Bürgermeister Steffen Kania den Kameraden für den Standort Saalfeld eine neue Wärmebildkamera. „Wir bedanken uns herzlich für das großzügige Geschenk. Die neue Wärmebildkamera ist ein enormes Hilfsmittel beim Auffinden von Glutnestern oder der Personensuche. Damit sind wir wieder auf dem aktuellen Stand der Technik“, freute sich Stadtbrandmeister Andreas Schüner zur Übergabe.

Die Wärmebildkamera, die im Löschfahrzeug vom Typ HLF 10 ihren Platz findet, steht allen Kameraden im Einsatz zur Verfügung. Sie ersetzt die alte Kamera, für die nach über 10 Einsatz-Jahren kein Ersatz-Akku erhältlich ist. Die neue Kamera hat einen Wert von 3600 Euro, „eine Investition, die wir gern machen, denn wir wissen, wie oft wir auf die Feuerwehr angewiesen sind“, sagte Cordula Wiegand.

Volksbank ermöglicht Krippenwagen für Kindergarten Königsee

Im Herbst dieses Jahres hatte die Volksbank Vogtland-Saale-Orla ein Spendenaufruf der Kinder des Awo-Kindergartens „Regenbogen“ aus Königsee erreicht. Die kleinen Entdecker baten um einen finanziellen Zuschuss für einen Krippenwagen, damit sie die umliegende Gegend erkunden können. Die Krippen-Kinder wollen den Stadtwald unsicher machen. Dies ist für die Kleinsten zu Fuß allerdings nicht möglich. Daher stammt die Idee, die Strecken für Ausflüge mit einem Krippenwagen zu bewältigen. Christine Exler, Privatkundenberaterin der Genossenschaftsbank, übergab in der vergangenen Woche den symbolischen Scheck in Höhe von 1000 Euro an die Einrichtung. „Mit unserer finanziellen Hilfe können wir ein sehr wichtiges Vorhaben der Einrichtung unterstützen und somit den Kita-Kindern in Königsee helfen“, so Exler. Sichtlich erfreut nahmen die Verantwortlichen den großen Spendenscheck entgegen und bedankten sich herzlich für die Unterstützung der Volksbank Vogtland-Saale-Orla. Nun kann das Vorhaben nach internen Abstimmungen endlich im ersten Quartal des kommenden Jahres umgesetzt werden.

Preis für Imagefilm des Thüringer Meers

Florian Müller, Gründer und Chef des Filmstudios FMP Works in Neustadt/Orla, ist für seinen Imagefilm über die Tourismusregion Thüringer Meer jetzt mit dem Deutschen Agenturpreis 2023 ausgezeichnet worden. Wie der Tourismusverbund Rennsteig-Saaleland als Auftraggeber des fünfminütigen Films mitteilt habe Müller mit einer wahren Flut von genialen Bildern und einer gefühlvollen Story die hochkarätige Jury überzeugt und damit bereits zum dritten Mal in Folge den Agenturpreis errungen. Zuletzt hatte FMP Works im Auftrag der Wirtschaftsförderagentur Saalfeld-Rudolstadt einen Imagefilm mit der Hauptfigur „Saalina“ über den hiesigen Landkreis erstellt, der am 18. Oktober seine öffentliche Premiere im Saalfelder Schloss hatte.