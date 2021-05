Saalfeld-Rudolstadt: Schwere Zeiten für Selbsthilfegruppe

Saalfeld-Rudolstadt. Die Selbsthilfegruppe Leberkranke/Lebertransplantierte des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt sucht neue Mitstreiter.

Die Selbsthilfegruppe Leberkranke/Lebertransplantierte des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt bangt um ihr weiteres Fortbestehen. Das gab sie kürzlich bekannt. Hans-Jürgen-Frost, der Ansprechpartner der Gruppe, erklärt, wie es zu dieser Befürchtung kommt und was passieren würde, wenn sie eintritt. Denn mit der Selbsthilfegruppe helfen sich die Menschen nicht nur selbst.

„Unsere Arbeit besteht aus zwei Säulen“, sagt Hans-Jürgen Frost. Eine davon sei die Betreuung der Mitglieder. Diese besteht derzeit fast nur aus Telefonaten. „Aber das erfüllt nicht das Programm“, sagt Frost. Der regelmäßige Austausch über Sorgen, Probleme, den derzeitigen Gesundheitsstand oder aktuelle Informationen breche weg. „So etwas telefonisch oder mit Videotelefonie abzufangen, fällt schwer.“ Krankheitsbilder, Tabletteneinnahmen, Nebenwirkungen oder Familiensorgen gehörten zu den Schwerpunkten, die in der Gruppe behandelt werden. Es sei auch ein Erfahrungsaustausch, der untereinander stattfindet.

Hans-Jürgen Frost Foto: Foto: privat

Zur zweiten Säule gehört die Aufklärungsarbeit zur Organspende. Regelmäßig hatte die Selbsthilfegruppe Informationsstände bei verschiedenen Veranstaltungen, war auch überregional aktiv und oft auch an Schulen anzutreffen. „Gerade in Schulen hatten wir immer positive Resonanz zu dem gewiss nicht leichten Thema“, sagt Hans-Jürgen Frost. „Es gab weder Ablehnungen noch Provokationen. Gerade in höheren Klassenstufen haben sich gut 80 bis 90 Prozent der Schüler einen Organspendeausweis geben lassen. Was sie letztlich damit tun, wissen wir natürlich nicht, aber dass das Interesse da ist, freut uns in den Momenten sehr.“ Dieser Zweig der Arbeit der Selbsthilfegruppe ist derzeit komplett weggebrochen.

Präsenzveranstaltungen bilden für die Selbsthilfegruppe einen wichtigen Bestandteil, denn sie sind eine Schnittstelle zwischen Betroffenen und Interessenten. „Es geht um Fragen, die die Menschen haben, die wir beantworten.“ Anders komme man kaum an Interessenten heran. Gerade auch aufgrund der Größe der Gruppe: Sieben Menschen sind es noch, die die Gruppe aufrecht erhalten. „Und ich gehe auf die 70 zu“, sagt Frost. Er hat Sorge um den Fortbestand der Gruppe, denn ihre Arbeit reicht über die Landkreisgrenzen hinaus.

Hans-Jürgen Frost hat Zahlen dazu: Im vergangenen Jahr haben 913 Menschen nach ihrem Tod eine oder mehrere Organe gespendet, was 11,0 Spendern pro eine Million Einwohner entspreche. „Was mir aufgefallen ist: Die meisten Leute stellen mehrere Organe bereit – aber das Herz wollen viele behalten.“

Wenn die Entscheidung bei den Angehörigen liegt, entscheide sich ein Großteil gegen eine Entnahme der Organe. „Aber auch das ist nicht zu verteufeln, das ist eben das Leben und es ist auch verständlich“, räumt er ein. Welche Zweifel Menschen haben, erfährt er bei Informationsveranstaltungen. „Eine der häufigsten Fragen ist: Bin ich da wirklich tot?“

Selbst durch eine Organspende gerettet

Hans-Jürgen Frost wurde selbst durch eine Organspende geholfen. Das ist schon einige Jahre her, aber neugierig auf seinen Spender war er dennoch. „Über den Spender konnte ich aber nichts herausfinden, das blieb anonym.“ Alles gehe nur mit Nummern und Zahlen vonstatten, sagt er. Die Namen der Spender sei nur einem ganz kleinen Kreis bekannt.

„Die Gruppenarbeit fehlt uns. Und Mitglieder auch“, resümiert der Ansprechpartner der Selbsthilfegruppe, der die Auflösung der Gruppe befürchtet. Deswegen suche sie dringend Menschen, die auf Wartelisten stehen, selbst an der Leber erkrankt sind oder bereits eine Transplantation hinter sich haben, um die Gruppe wieder zu verstärken. Was man nicht pflegen könne, breche oft weg.

„Bei Lebererkrankungen denken viele Leute gleich an Alkoholmissbrauch, aber das ist nicht die ganze Wahrheit“, räumt Frost mit einem Vorurteil auf. Es bedürfe noch viel Aufklärungsarbeit.