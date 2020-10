Sie sind im System der Trinkwasserversorgung die stillen und unscheinbaren Riesen, doch ohne sie wäre das aus den Wasserhähnen schießende Nass nicht selbstverständlich, sondern mehr oder weniger Glückssache: Über 131 Hochbehälter verfügt der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Saalfeld-Rudolstadt (ZWA,) und er investiert seit ein paar Jahren zunehmend in sie – aus guten Gründen, wie sich bei einer Tour mit den Mitgliedern des ZWA-Verbandsausschusses zeigt.

Wer hier arbeitet, darf sich ein bisschen wie im Urlaub fühlen: Weit geht der Blick in etwas über 500 Meter Höhe gen Graukuppe und bis zur Thüringer Warte nahe Lauenstein. Der Hochbehälter Bocksberg nahe Probstzella könnte gut als Wanderziel taugen. Zumal es lange Zeit keinen Betrieb gab, den Ausflügler hätten stören können. 1994 war der um 1970 gebaute Behälter stillgelegt worden, sozusagen historisch bedingt, wie ZWA-Geschäftsleiter Andreas Stausberg erläutert: Einst war der Speicher nötig geworden, weil Probstzella nicht mehr abhängig von Wasser sein sollte, das aus Bayern talwärts strömte, sondern lieber Nass aus kontrolliertem DDR-Gebiet im Zoptetal beziehen sollte. Mit Einheit und Grenzöffnung floss wieder zusammen, was zusammengehörte – und machte den Hochbehälter Bocksberg überflüssig.

Anlage am Bocksberg speichert Wasser für mehrere Orte

Sein Comeback nach über 20 Jahren Tiefschlaf war dann einem sich verschärfendem Problem geschuldet: der Sanierungsbedürftigkeit etlicher Versorgungsanlagen in der Region und der sich verschlechternden Wasserqualität im gesamten Loquitztal, bedingt wohl auch durch Spätfolgen des Schiefer- und Erzbergbaus. Es sei zu Sulfat- und Schwermetall-Belastungen gekommen, noch dazu durch Radionuklide, also strahlende Spurenelemente, erinnert sich Stausberg. „Die kriegt man nicht mit einer normalen Filterung aus dem Wasser, der Aufwand wäre riesig geworden.“

Ab 2015 wurde deshalb an einer neuen Vernetzung und Versorgung des südlichen Verbandsgebietes gearbeitet; drei Varianten gab es: die Überleitung von Reichmannsdorf her oder von der Trinkwasser-Talsperre Scheibe-Alsbach, was wegen der Entfernung teuer geworden wäre. Oder aber die Zuführung aus den üppigen Quellen im Arnsbachtal via Wasserwerk Gräfenthal und damit im freien Gefälle zulaufend statt mit teurer Pumpleistung – und mit dem Hochbehälter Bocksberg als Verbindungspuffer im System. Nach einer Bauwerksanalyse wurde statt einem Neubau der grundhaften Sanierung der Bestandsanlage mit ihren zwei jeweils 250 Kubikmeter fassenden Kammern der Vorzug gegeben, die im April dieses Jahres abgeschlossen wurde und rund 900.000 Euro kostete.

Noch freilich, so Trinkwassernetz-Meister Michael Jakob, sind die Kammern nur zu etwa einem Drittel gefüllt, weil das Erneuern der Verbindungsleitungen im Loquitztal noch nicht abgeschlossen ist. Selbstredend sind im Hochbehälter nicht nur Decken und Wände, Leitungen und Schieber auf dem neuesten Stand, sondern auch die Elektronik. Und so gibt es zwar nicht mehr die zwei Drähte, die einst bis ins Bürgermeisterbüro reichten und dort den Füllstand des Behälters anzeigten. Aber dafür eine Automatik, die den Zufluss nach dem voreingestellten Bedarf regelt sowie die Fernsteuerung und -überwachung per Funk vom zentralen ZWA-Wasserwerk in Wöhlsdorf aus.

Mehr Heidewasser für Leutenberg

Gänzlich neu gebaut hingegen hat der Zweckverband am Löhmberg und ebenfalls einen Wanderer-Hotspot mit Blick auf die Friedensburg und über fast ganz Leutenberg. Der zwei mal 150 Kubikmeter fassende Behälter ist mit rund 1,1 Millionen Euro Herstellungskosten die bisher umfangreichste Investition innerhalb des vor zwei Jahren erarbeiteten neuen Versorgungskonzepts für Leutenberg, das eine Lösung für gleich mehrere Probleme liefern soll: Zum einen geht zwar mit sinkender Einwohnerzahl auch der Wasserbedarf zurück, jedoch sind die Quellen und Brunnen im Stadtgebiet wegen Qualitäts- und Mengenproblemen nicht stabil genug für eine dauerhaft sichere Versorgung. Hinzu kommen veraltete und teils überdimensionierte Speicher wie der auf dem Schlossberg oder am Friedhof.

Die Antwort des Zweckverbands auf dieses Problembündel läuft darauf hinaus, das Leutenberger Netz praktisch neu zu stricken und die Stadt an eine sichere Quelle zu hängen – allerdings in geraumer Entfernung. Knapp 16 Kilometer nämlich sind es vom Wasserwerk bei Langenschade bis zum Löhmberg, eine kürzlich vergrößerte Leitung bringt das weiche Heidewasser heran, das im Hochbehälter zwischengelagert und mit bis zu 170 Kubikmetern am Tag verteilt werden soll. Allerdings grundsätzlich nur als Ergänzung, wie Stausberg betont: „Wenn die Quellen wie etwa im Kalkgrubental genug und in ausreichender Qualität liefern, drehen wir den Zufluss aus der Heide zurück.“ Schließlich ist der Energieaufwand für dessen Heranpumpen über drei Berge hinweg ein beträchtlicher.

Im Vergleich zum Hochbehälter Roter Berg freilich wirkt der Neubau am Löhmberg geradezu wie ein Zwerg: Jeweils 1500 Kubikmeter messen dessen zwei halbrunde Speicherkammern, weswegen man sich als Besucher in ihnen vorkommt wie in einem lichtlosen Dom: endlos scheinende Wände, im Dunkeln kaum zu erahnen und eine Akustik, die jedes Flüstern mehrfach wiederholt.

Großer Reservetopf dient der Versorgungssicherheit

Der Hochbehälter war Ende der 1960er Jahre gebaut worden, als Gorndorf als sozialistische Großsiedlung sich auszubreiten begann; seit der Wende aber fällt die Einwohnerzahl und der Wasserverbrauch sowieso – warum hält der ZWA an der vollen Behälterkapazität hier fest statt nur die Hälfte zu sanieren? Trinkwasser-Netzmeister Jakob stellt zur Begründung vor allem die Versorgungssicherheit heraus. Zum einen würde der Verbrauch in Gorndorf und Köditz einen halbierten Behälter praktisch täglich leeren und könnte ihn überfordern. Zum anderen hat der Riese am Roten Berg eine Funktion für das gesamte Saalfelder Netz, dessen sechs Hochbehälter in unterschiedlichen Höhen so angeordnet und verbunden sind, dass sie im Zusammenwirken den richtigen Druck bewirken. Und nicht zuletzt fungiert die Anlage südwestlich von Gorndorf als Sicherheitsspeicher, falls einer der anderen Behälter ausfällt. Der Hochbehälter Kienberg zum Beispiel versorge mit seinen drei 300-Kubikmeter-Kammern unter anderem die Thüringen-Kliniken. „Wenn der wegen Rohrbruch nicht nachgefüllt werden könnte, hätte das Krankenhaus nach spätestens zwei Tagen kein Wasser mehr“, erläutert Jakob. Also sei es besser, einen großen Reservetopf am Roten Berg vorzuhalten als kleinere anderswo.

Ob Löhmberg, Bocksberg, Roter Berg oder der erstmals gänzlich aus Kunststoff gefertigte Hochbehälter Böhlscheiben – gegenüber früheren Jahren hat der ZWA seine Investitionen in Trinkwasser-Speicheranlagen erheblich gesteigert. Geschäftsleiter Stausberg bestätigt diesen Eindruck. „Hatten wir zunächst über Jahrzehnte vor allem das Leitungsnetz zu erneuern, um Wasserverluste zu minimieren, so erreichen nun mehr und mehr Hochbehälter das kritische Alter, um über Rückbau, Verkleinerung oder Sanierung entscheiden zu müssen“, so Stausberg. Die Liste der fälligen Projekte ist lang. So sind ab 2021 der Neubau eines Hochbehälters in Oberloquitz sowie der Ersatz der verschlissenen Anlagen in Kleinneundorf und Eichfeld im Investitionsplan eingeordnet. Weitere Anlagen in Saalfeld, Rudolstadt, Leutenberg, Schloßkulm, Saaltal-Alter, Cordobang, Milbitz,Pippelsdorf und Großgölitz sollen folgen.