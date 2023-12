Saalfelder Kameraden erklimmen 701 Stufen

Saalfeld/Oberhof Beim sogenannten X-Mas Stairrun in Oberhof erreichen die Saalfelder das Ziel.

Beim sogenannten X-Mas Stairrun in Oberhof kamen kürzlich etwa 400 Feuerwehrleute und Polizisten zusammen, um mit ihrer Einsatzbekleidung die Skischanze zu erklimmen. Darunter waren auch drei Teams aus Saalfeld: Feuerwehrleute von der Saalfelder Höhe sowie zwei Teams aus Remschütz. Die Feuerwehrkameraden mussten an der Skisprungschanze in Oberhof 701 Stufen und damit 120 Höhenmeter überwinden. Zwar reichten die Zeiten der Teams nicht für einen Platz auf dem Siegertreppchen, jedoch bekamen sie eine Auszeichnung dafür, im Ziel angekommen zu sein, was auch nicht selbstverständlich ist. Sie bekamen die Finisher-Medaille. „Wir gratulieren den Kameraden Nicolas Ciasto, Markus Haun, Nico Maak sowie Kay Raabe und Lukas Preuß für diese Leistung“, so Christian Herrmann, der ebenso im Ziel ankam. Gut die Hälfte der Saalfelder nahm zum ersten Mal daran teil.