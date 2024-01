Saalfelder Saugbaggerspezialist erweitert Geschäftsführung

Einer von rund 300 Saugbaggern, die pro Jahr in Saalfeld und an den anderen RSP-Standorten gebaut werden, bei einer Vorführung auf dem Betriebsgelände im Gewerbegebiet Beulwitz.

Saalfeld Zu Anne Graber und Patrick Renger, den Kindern der Unternehmensgründer, gesellt sich seit November ein gebürtiger Zwickauer

Die RSP GmbH & Co. KG, nach eigenen Angaben weltweit führender Spezialist für mobile und stationäre Saugbagger, legt im 30. Jahr der Firmengeschichte die Grundlagen für weiteres Wachstum und stellt sich in seiner Führung breiter auf. „Seit dem 1. November verstärkt Raik Flämig die Geschäftsführung und leitet seither, neben Anne Graber und Patrick Renger, die Geschicke des thüringischen Familienunternehmens“, heißt es in einer Mitteilung von RSP, das seinen Stammsitz in Saalfeld hat.

Raik Flämig ist seit November neuer Geschäftsführer der RSP GmbH & Co. KG in Saalfeld. Foto: A. Eisenbeisz / RSP GmbH

Mit Raik Flämig gewinne das Unternehmen einen „absoluten Industrie-Fachmann, der sich in den vorherigen Jahrzehnten in leitenden Positionen bei führenden Technologie-Unternehmen einen Namen machen konnte. Nach einer Lehre als Kfz-Mechaniker studierte der gebürtige Zwickauer Betriebswirtschaft in Chemnitz und Salamanca (Spanien).

Leitende Anstellungen auch bei der Jenoptik AG

Es folgten leitende Anstellungen bei ESKA Automotive in Chemnitz, bei der Jenoptik AG im Bereich

Automatisierungstechnik mit anschließender Leitung des strategischen Konzernmarketings, und in den letzten 14 Jahren verantwortete Raik Flämig das Geschäftsfeld Antriebstechnik der ZOLLERN GmbH & Co. KG (Baden-Württemberg) mit Produktionsstandorten in Deutschland und China sowie das Marketing und den internationalen Vertrieb der ZOLLERN-Gruppe.

Die RSP GmbH & Co. KG gehört zur R&G-Gruppe, die in den vergangenen Jahren durch strategische

Zukäufe, zuletzt durch die Übernahme des niederländischen Vakuumsaugbaggerherstellers

Amphitec, stark gewachsen ist. Mit der Erweiterung der RSP Geschäftsführung durch Raik Flämig werden Anne Graber und Patrick Renger den strategischen Ausbau der R&G-Gruppe zum technologieunabhängigen Saugbaggerspezialisten weiter vorantreiben, heißt es.

Raik Flämig: „Mit dem Saugbagger haben wir nicht nur eine innovative und effiziente Arbeitsmaschine,

sondern auch ein sehr emotionales Produkt. Die damit verbundene Begeisterung habe ich vom ersten Tag an bei den Mitarbeitern und Kunden erleben dürfen. Ich freue mich darauf, RSP als Marktführer für Saugbaggertechnologie, in den mir vertrauten Branchen weltweit weiterentwickeln und an die Erfolgsgeschichte der vergangenen 30 Jahre anknüpfen zu können.“