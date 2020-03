Saalfelder Schieferhof vor vierter Lebensphase

Zentrumsnah und doch ruhig gelegen, erhöhte Lage mit freiem Blick auf die Saale und das Schloss gegenüber – was seit einigen Tagen auf einem Immobilienportal als „historisches Sanierungsobjekt in Bestlage“ angeboten wird, scheint dem Erwerber eine privilegierte Wohn- oder auch Arbeitsperspektive zu versprechen.

Bislang freilich war dies ein Knotenpunkt des sozialen Stadtlebens: In dem Gebäudekomplex mit der Adresse Am Schieferhof 4 hatte der Kreisverband Saalfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) seinen Sitz mit Geschäftsstelle, Schulungsheim samt Küche, Betreutes Wohnen, Tagespflege sowie der Kleiderkammer.

„Lebenspunkt“-Planungen hatten Ende eingeleitet

Dass sich das DRK vom Schieferhof verabschieden würde, war spätestens absehbar, als vor sechs Jahren die Planungen für den neuen „Lebenspunkt“-Komplex am Rande des Schießteich-Parkplatzes Gestalt annahmen. Schon dem damals noch eigenständigen Saalfelder DRK-Kreisverband war klar geworden, dass eine Anpassung des immerhin 1926 errichteten Schieferhof-Haupthauses samt der später hinzugefügten An- und Nebenbauten an moderne bauliche und technische Standards einen stetig steigenden und am Ende kaum noch zu rechtfertigenden Aufwand nach sich gezogen hätte. „Der Investitionsstau am und im Gebäude wäre für uns eine erhebliche Belastung gewesen, zumal alle Bereiche, die im Schieferhof angesiedelt waren, inzwischen gut an anderen Standorten untergebracht sind und keinen zusätzlichen Platzbedarf haben“, erklärt Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender des im Sommer 2018 fusionierten DRK-Kreisverbands Saalfeld-Rudolstadt. Lediglich die Kleiderkammer, derzeit pandemiebedingt geschlossen, hat noch keine neue Unterkunft gefunden. „Wir suchen dafür noch einen alternativen Standort“, informiert Schmidt, allerdings habe das in der aktuellen Situation nicht eben die allerhöchste Priorität.

Natürlich, so der DRK-Kreischef, habe man vor dem Beschluss zur Veräußerung auch alternative Möglichkeiten zu einer Nachnutzung im sozialen Bereich geprüft, aber letztlich nichts definieren können, was eine trotzdem notwendige Investition hätte rechtfertigen können. Die Gebäude zu Wohnquartieren zu entwickeln, wie das zum Beispiel der Awo-Kreisverband mit der vormaligen Bau-Berufsschule in der Wüste Köditz vor zwei Jahren getan hat, sei für das DRK keine Option, betont Schmidt: „Das ist nicht unser Verständnis als Sozialverband. Dafür gibt es Wohnungsunternehmen, die darin Erfahrung haben und deren Auftrag das auch ist.“

Mit dem Verkauf des Areals ist ein Rudolstädter Makler beauftragt, der in seinem Expose auf dem Immobilienportal den Schieferhof nach Kräften bewirbt. Das „geschichtsträchtige Wohn-und Geschäftshaus-Ensemble mit Potential“ sei „entsprechend seiner bisherigen Nutzung gut ausgestattet“; man finde „ein saniertes funktionstüchtiges Treppenhaus, sanierte Büroflächen, soziale Stationen (Kleiderkammer) und Wohn-und Sanitärbereiche“. Allerdings könnten die vorhandene Standardausstattung und die Gebäudesubstanz nur als „substanzielle Basis“ bezeichnet werden. Was übersetzt wohl heißt: Wer glaubt, mit den 275.000 Euro Kaufpreis plus knapp sechs Prozent Courtage ein Schnäppchen zu erwerben, sollte noch einiges mehr an Reserven haben, wenn er die „neue, zeitgemäße wohnwirtschaftliche Nutzung“ tatsächlich erreichen will, die im Expose als Perspektive vorgeschlagen wird.

Vorgeschichte als Gasthaus und Liebesnest

„Hauptsache, es kommt wieder Leben rein und verfällt nicht“ – so oder ähnlich äußerten sich Anwohner in Saalfeld-Graba, die OTZ auf den Verkauf ansprach. Schließlich pulsierte im Schieferhof immer das Leben – erst als Gasthaus „Alte Schänke“, dann als Jugendherberge, schließlich als DRK-Zentrale. Und vielleicht lässt sich ein Investor mit einer Geschichte locken, die ein Spaziergänger mit Hund erinnert: Angeblich hatte der letzte Saalfelder Schlossherr hier ein verborgenes Häuschen errichten lassen – für die Schäferstündchen mit seiner Mätresse.