Saalfelder Schüler haben Spaß im schneefreien Skilager

Gehört zum Skilager Schnee? Nicht zwingend. So erwies es sich jedenfalls bei der 20. Auflage der Winterveranstaltung, zu der kürzlich 65 Fünftklässler des Saalfelder Heinrich-Böll-Gymnasiums mit ihren Klassen- und Sportlehrern ins Vogtland aufbrachen.

Sportlehrerin Antje Treitl, von Anfang an dabei, hatte überhaupt keine Bedenken, weil der Schnee fehlte. Die Schüler wurden mit Stöcken ausgestattet und erlernten Techniken des Nordic Walking. Dem Theorieteil folgten praktische Anwendungen im Gelände, so stand Geo-Caching mit Fragen zu Natur und Geografie ebenso auf dem Plan wie eine Wanderung nach Morgenröthe-Rautenkranz. Im Deutschen Raumfahrtmuseum erfuhren die Schüler Wissenswertes über die ISS, die Ausbildung, den Alltag und das Essen der Astronauten und künftige Raumfahrtprojekte.

Foto-Show zu sehen beim Tag der offenen Tür

Viel Spaß machte der Ausflug in die Vogtlandarena Klingenthal, die 33.000 Zuschauer fasst. Mit dem viersitzigen „Wieli“-Wagen überwanden die Schüler im dichtesten Schneeregen 100 Höhenmeter bis zum Schanzenturm. Von dort konnten sie den Panoramablick bis zum Auslaufbereich der Springer und zum Kontrollzentrum genießen und sich aufwärmen, bevor es in einer Achterbahnfahrt wieder hinunter ins Tal ging. Die Fünftklässler spielten im Klassenverband Pit-Pat, eine Art Mini-Golf mit Billard kombiniert, Bowling und Tischtennis – es gab keine Langeweile.

Die Sportlehrer boten Fußball, Hockey, Zwei-Felder-Ball und Bouldern an, auch ein Indoor-Spielplatz konnte genutzt werden. Die Woche verging wie im Flug, und zu einer Abschlussveranstaltung wurden Einzelsieger und Gewinnermannschaften der einzelnen Wettkämpfe mit Urkunden und kleinen Preisen ausgezeichnet. Auch das am besten aufgeräumte und schönste Zimmer wurde gekürt. Jeder Schüler wurde mit einem passenden Namen geehrt, und Klassenprinz und Prinzessin absolvierten ihren Tanz zur Abschiedsdisco. Den meisten Spaß hatten die Schüler allerdings bei Julien Bams „Mach die Robbe“-Tanz. Die schönsten Eindrücke wurden in einer Foto-Show präsentiert, die auch am Tag der offenen Tür des Gymnasiums am Freitag, 28. Februar, von 14 bis 17.30 Uhr zu sehen ist.