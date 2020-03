Saalfelder Trainerin für Stil und Image über gutes Benehmen in Zeiten des Coronavirus`

Abstand halten ist die Devise in diesen Zeiten. Kein Handschlag zur Begrüßung, keine Umarmung. Wie zeigt man jetzt Stil und gutes Benehmen? Wir sprachen darüber mit Bianka Müller aus Saalfeld, Trainerin für Stil, Image und Kommunikation und Mitglied der Knigge-Gesellschaft.

Frau Müller, Sie sind unterwegs als Botschafterin für gutes Benehmen. Ist das überhaupt noch zeitgemäß?

Unbedingt. Es ist eine Frage des Respektes. Wie gehen wir höflich miteinander um? Wie drücke ich mich richtig aus? Wie zeige ich meine Wertschätzung gegenüber dem Anderen? Niemandem zu nahe zu kommen ist dabei übrigens ein wichtiger Punkt, nicht erst seit Corona. Dies gilt überall in der Öffentlichkeit, was allerdings leider seit geraumer Zeit drohte, in Vergessenheit zu geraten. Gutes Benehmen galt vielleicht als verstaubt, antiquiert. Aber gerade heute brauchen Menschen Halt und Regeln im Umgang. Ich spreche hier gerne von Herzensbildung.

Handschlag durch lächeln ersetzen

Was heißt das konkret?

Das Händeschütteln in dieser Zeit durch ein Lächeln ersetzen, sich in die Augen schauen. Im Gespräch nicht ständig auf das Handy schielen, zum Beispiel. Es sind kleine Dinge, die nichts kosten, aber doch so wertvoll sind. Und immer wieder reflektieren, wie mein eigenes Verhalten ankommt. Das sind oft Kleinigkeiten wie Mimik, Körpersprache, behilflich sein, die eine große Wirkung haben. Da gibt es meiner Meinung nach großen Nachholebedarf. Und sich nicht anstecken lassen von Missstimmung.

Sie sind Mitglied der Knigge-Gesellschaft Deutschland. Was macht diese Gesellschaft?

Genau heißt es Knigge-Gesellschaft für moderne Umgangsformen. Es ist eine ehrenamtliche Vereinigung von zertifizierten Trainern für Business-Etikette und sachverständigen Experten. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, durch eine zeitgemäße Anpassung der Umgangsformen Menschen aller sozialer Schichten und gesellschaftlichen Gruppen Sicherheit im Umgang miteinander zu geben und den Werterhalt zu fördern, sowie die Gesprächskultur zu pflegen. Die Knigge-Gesellschaft beobachtet mit großer Sorge eine Zunahme von Hass, Gewalt, Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, Polarisierung, Drohung, Anfeindungen und Beleidigungen. Die Verrohung der Gesellschaft ist überall sichtbar. Aufzuhalten ist das nur, wenn die Menschen wieder respektvoll miteinander umgehen, auf gegenseitige Wertschätzung achten und Konflikte wieder im Dialog lösen. Wenn jeder bei sich anfängt, vom Großen zum Kleinen, kann das ein guter Anfang sein.

Respekt, Aufmerksamkeit und Wertschätzung sind zentral

Wie wird man Mitglied?

Ich habe mich beworben. Es folgte eine persönliche Einladung zur Vorstellung und ich wurde aufgenommen, als einziges Mitglied aus dem Osten. Das ist eine besondere Ehre. Ich durfte eine sehr gute Ausbildung genießen. Knigge-Basic sozusagen, angefangen vom Tisch eindecken bis hin zu Unternehmenskultur. Der Stammsitz der Gesellschaft ist bei Sternekoch Johann Lafer.

Sie sind als Business-Trainerin bundesweit unterwegs. Wer gehört zu ihren Kunden?

Das ist ganz unterschiedlich. Vornehmlich sind es Firmen, angefangen vom Handwerk, dem öffentlichen Dienst über Sparkassen, Dienstleister, Bildungsträger bis hin zu namhaften Konzernen, die meine Beratungen in Anspruch nehmen. Gutes Benehmen ist eine Frage der Unternehmenskultur. Erfreulich ist es für mich, mit Unternehmen zusammenarbeiten zu dürfen, denen der Mitarbeiter als Mensch wichtig ist. Sich auf Augenhöhe zu begegnen und das Potenzial eines jeden einzelnen auszuschöpfen, das halte ich für wichtige Werte, die ich gern im Kontext vermittle.

Was ist Ihr Tipp an uns alle in der Gegenwart?

Einander mit Respekt begegnen, lächeln, Aufmerksamkeit schenken und Wertschätzung vermitteln.