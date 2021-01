Saalfelder verwirklicht Traum: Flammende Reifen und große Pläne in Graba

In die Investitionsruine Grabaer Straße 66 ist nach Jahren des Leerstands wieder Leben eingekehrt: Der Wahl-Saalfelder Steve Fuchs zog bereits 2019 mit seiner Hoch- und Tiefbaufirma in das große, unverputzte Gebäude kurz vor der Einmündung der Christian-Wagner-Straße um. Zusätzlich verwirklichte er hier letztes Jahr seinen Traum von einer eigenen Kfz-Werkstatt.

Unter dem Namen "Fox Flaming Tires" (engl. Fuchs' flammende Reifen) bietet er Reparaturen, Restaurationen, Reifenwechsel und Aufbereitungen für moderne und historische Automobile an. Dazu verleiht er die eigenen Baumaschinen, wie Rüttelplatten und Motorflex, sowie verschiedene Geräte und Werkzeuge an gewerbliche oder private Kunden.

Auf dem Hof stehen ebenfalls mietbare Multicars neben zwei Booten auf Anhängern, Tiefladern und sonstigem schweren Gerät. "Es ist alles noch im Werden", sagt der 35-Jährige. "Wenn ich das Haus erst gekauft habe, wird hier alles schön gemacht", verspricht er. Momentan ist er in Verhandlungen mit den Remschützer Eigentümern, vorher saß er mit der Baufirma in der Kelzstraße. Ein aktuelles Projekt war die Sanierung der Schollschule.

Hebebühne für Hobbyschrauber geplant

Steve Fuchs stammt aus Apolda, lebt seit rund 20 Jahren in Saalfeld und ist beruflich Ingenieur und Architekt. Verleih und Werkstatt seien verglichen mit der vor zehn Jahren gegründeten Baufirma samt Planungsbüro bisher nur ein kleiner Teil, "aber das kann ja noch wachsen". Beispielsweise für den Herrentag bietet er auch eine Kutsche oder Bieranhänger für die Wanderung zum Mieten an. "Ich will mich bewusst breit aufstellen", sagt Steve Fuchs. Deshalb hat er außerdem Garten- und Landschaftspflege im Portfolio, dazu auf Anfrage auch Zaunbau. Zurzeit beschäftigt er fünf Mitarbeiter, darunter einen mit Meistertitel. "Der war früher auch mal selbstständig und weiß, wie die Dinge laufen", sagt Fuchs. Er nehme "nur gute Leute".

In der Werkstatt steht gerade ein viertüriger Multicar in Dunkelgrün zur Aufbereitung und Generalüberholung, ein Kundenfahrzeug. Trotzdem er bisher nur Mieter ist, hat Fuchs schon einiges in die Räumlichkeiten gesteckt, Elektrik neu verlegt, Heizung eingebaut, gestrichen, eine moderne Hebebühne installiert. Und seine Pläne sind groß: Nachdem der Außenbereich gepflastert wurde, soll draußen eine weitere Hebebühne zur Miete für Hobbybastler aufgestellt werden. "Dann können Fahrzeugbesitzer selbstständig schrauben", sagt Fuchs. Sogar einige kleine Ferienbungalows für Urlauber am direkt angrenzenden Hang kann er sich vorstellen. "Mal sehen, was die Zukunft bringt!".