Saalfelder Weidig wird zum Markt für Welt-Futter

Das Good Food Festival, das im Mai 2019 seine Premiere auf dem Saalfelder Markt erlebte, geht unter neuem Namen, zu einem neuen Termin und mit einem neuen Standort in eine neue Runde.

„Wir und die rund 30 Händler wären auch in diesem Mai sehr gern wieder in die Innenstadt von Saalfeld gekommen, doch die Corona-Pandemie hat auch uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Projektleiter Lukas Lenk von der Zwickauer Agentur Polar|1, die den Markt in die Stadt der Feengrotten bringt. Er freut sich, dass nun vom 28. bis 30. August unter dem neuen Namen Good Food Market und am neuen Standort, dem Festplatz Am Weidig, wieder ausgesuchte Spezialitäten serviert werden können.

Das Angebot ist so bunt wie die Zutaten für die kulinarischen Köstlichkeiten: „Von Burgern, Pulled Pork und afrikanischen Spezialitäten bis hin zu Handbrot, spanischen Churros, Detscher und schmackhaften Cocktails wird alles vertreten sein. Wir haben alles, was das hungrige Herz begehrt“, sagt Lenk.

Für den Veranstalter habe die Gesundheit der Besucher und Händler oberste Priorität. Auf dem Veranstaltungsgelände gibt es mehrere Spender mit Desinfektionsmittel, die Abstände werden durch eine Begrenzung der Besucherzahlen eingehalten. Auch an die Kontaktverfolgung wurde gedacht.

„Am einfachsten ist es, wenn die Besucher im Vorfeld online unter www.good-food-festival.de ein kostenloses Ticket buchen und dabei alle relevanten Informationen hinterlassen“, empfiehlt Lenk. Gleichzeitig verweist er darauf, dass Auflagen des Gesundheitsamtes den neuen Namen und den neuen Standort notwendig machten. Während andere Veranstalter von Streetfood-Märkten Eintritt verlangen, verzichtet der Zwickauer Veranstalter ganz bewusst darauf. Den ganzen Tag über legen DJs auf und bieten den passenden Rahmen für die große spätsommerliche Open-Air-Lounge, die auf dem Festplatz aufgebaut wird.

Neben vielen Händlern aus ganz Deutschland werden auch regionale Street-Food-Händler ihr Angebot feilbieten. Für die letzten beiden noch zur Verfügung stehenden Standplätze werden noch Händler mit einem besonderen Angebot gesucht.