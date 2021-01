Saalfelds Händler stellen leere Stühle auf den Markt

Saalfeld. Mit einer Aktion haben die im Werbering-Verein zusammengeschlossenen Händler und Gewerbetreibenden der Saalfelder Innenstadt auf ihre Existenzängste aufmerksam gemacht. Sie stellten am Montag unter dem Slogan „Wir machen AUF_merksam“ mehr als 100 unbesetzte Stühle auf den Saalfelder Markt.

Auf einem Aufsteller informierten die Händler, dass sie alle nach Infektionsschutzrichtlinien arbeiteten und dürften sie öffnen, auch umfangreiche Hygienekonzepte umsetzten. Laut Textilhändler Sven Antemann war die Aktion von regem Medieninteresse begleitet.

Auch bekundeten zahlreiche Passanten ihre Solidarität mit den Innenstadt-Händlern. Auf jedem dieser Stühle informierte ein Zettel darüber, wer ihn für die Aktion zur Verfügung gestellt hat. Zu sehen sind Stühle aus dem Kaufhaus Moses; Antemann selbst hat vier Stühle bereitgestellt.

Überbrückungshilfe mit Haken

Er selbst beklagt die bürokratischen Hürden und zu enge Kriterien für die staatlichen Hilfen. So für die Überbrückungshilfe drei: „Da musst du 2019 Gewinn und 2020 Verlust gemacht haben“, schimpft er, „wenn das nicht der Fall ist, kriegst du keine Hilfe, auch wenn du betroffen bist“. Es könne auch nicht sein, dass sich der Bundesfinanzminister darüber freue, wenn bereitgestellte Bundeshilfen nur zu einem Teil abgerufen werden. Auf die Idee mit den Stühlen seien die Werbering-Mitglieder im gemeinsamen WhatsApp-Chat gekommen, erklärt der Textilhändler aus der Blankenburger Straße weiter. Antemann: „Wir wollen das Gefühl haben, dass uns geholfen wird.“

Situation oft schon existenzbedrohend

Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) unterstützt die Stuhl-Aktion: „Natürlich unterstütze ich die Aktion unserer Händler und Gewerbetreibenden“, erklärte der Bürgermeister auf seiner Facebook-Seite: „Wir haben glücklicherweise eine lebendige und funktionierende Innenstadt und das muss so bleiben.“ Kania zufolge befinden sich „viele der Betroffenen mittlerweile in einer existenzbedrohenden Situation“. Deshalb müssten die versprochenen Bundes- und Landeshilfen schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden. Außerdem gelte das Motto, so der Bürgermeister: „Geh nicht fort, kauf vor Ort“. Kania weiter: „Gemeinsam kommen wir da durch, davon bin ich überzeugt.“ Passanten auf dem Markt äußerten sich am Montag durchweg solidarisch. So erklärte Thomas Holzhey, Masseur von Beruf: „Ich denke, die Innenstadt darf nicht sterben.“ Michael Preiß, der nach eigener Aussage gerade am Montag von Rudolstadt nach Saalfeld gezogen ist, sagte, er unterstütze die Aktion, weil er gern in Saalfeld einkaufen gehe und dies auch künftig tun möchte.