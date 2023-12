Saalfelds sechste Saalebrücke geht jetzt ans Netz

So sah es noch vor fünf Wochen am Pioniersteg in Saalfeld aus. Am 6. Dezember wird die sechste Saalebrücke der Kreisstadt nun für den Verkehr freigegeben.

Saalfeld Pünktlich zum Nikolaustag erfolgt die Verkehrsfreigabe des „Pionierstegs“, in dem auch gut drei Millionen Euro vom Bund stecken

Es hat schon etwas von High Noon: Ausgerechnet am Nikolaustag um 12 Uhr mittags hat die Stadt Saalfeld als Bauherr zur Verkehrsfreigabe der neuen Brücke eingeladen, die wie ihr Vorgänger an der selben Stelle „Pioniersteg“ heißt und den Ortsteil Köditz mit den Saalewiesen verbindet.

Das gute Stück hat eine Länge von ca. 71,80 m, die Spannweite beträgt 63,00 m (lichte Weite 62,20 m) und die Konstruktionsbreite 3,88 m. Damit entstand ein drei Meter breiter Rad- und Gehweg. Die Bauzeit betrug ein Jahr, Baustart war im Oktober 2022. Fertig ist die Brücke schon seit ein paar Wochen, es fehlten aber noch ein paar technische Abnahmen.

Vorgängerbau wies irreversible Schäden auf

Die circa 40 Jahre alte Vorgängerbrücke wies irreversible Schäden und Mängel auf, die eine Sperrung sowie einen kompletten Abriss und anschließenden Neubau erforderlich machten. Die neue Brücke, die in Rudolstadt-Schwarza gebaut wurde, sich dezent in die Saaleaue einfügen soll und an die besonderen örtlichen Gegebenheiten des flachen Ufers angepasst werden musste, wurde daher als Hängeseilkonstruktion mit einem Pylon errichtet. Die Kosten hatten sich mehrfach erhöht und lagen zuletzt bei deutlich über vier Millionen Euro. Der Bund beteiligte sich mit 3,185 Millionen Euro aus dem Sonderprogramm „Stadt und Land“.

In Saalfeld wurden mit diesem Bau innerhalb der letzten 25 Jahre alle sechs städtischen Saalebrücken erneuert bzw. erstmalig errichtet. Für den motorisierten Verkehr betrifft dies die Brücken in Remschütz, im Zuge der Bahnhofstraße und von der Südstadt zur B 85. Drei der Bauwerke stammen aus den vergangenen vier Jahren und dienen dem Rad- und Fußgängerverkehr: die Zeiss-Brücke, die Bohlenwandbrücke zwischen Obernitz und Remschütz, nun der Pioniersteg. Die beiden letzteren sollen in den überregionalen Saaleradweg eingebunden werden und flussnah an der B 85 die recht wellige und kurvenreiche Strecke hinter dem Schokoladewerk, vom Freibad in Richtung Remschütz ersetzen.

Der Erfolg hat viele Väter und Mütter

Weil der Erfolg immer viele Väter und Mütter hat, nehmen auch Land und Bund die Verkehrsfreigabe zum Anlass, um auf ihre Verdienste hinzuweisen. „Wir wollen die Anbindung von Städten und Gemeinden an das Radroutennetz landesweit verbessern. Mit dem Neubau der Saalebrücke ‚Pioniersteg‘ im Saalfelder Ortsteil Köditz wird der Saaleradweg für die Nutzung im Alltag und in der Freizeit noch attraktiver. Damit schaffen wir eine Voraussetzung dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger das Fahrrad als ökologisches, gesundes und sicheres Verkehrsmittel öfter nutzen können. Dem Bund gilt herzlicher Dank für die Bereitstellung der Finanzhilfen“, wird Thüringens Verkehrsministerin Susanna Karawanskij (Linke) in einer Mitteilung ihres Ministeriums zitiert.

Und selbst Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing (FDP) kommt zu Wort: „Ich will es den Menschen leichter machen, sich für nachhaltige Verkehrsträger zu entscheiden. Mit dem Sonderprogramm „Stadt und Land“ verbessert das BMDV die Bedingungen für Radfahrende in der Stadt und auf dem Land. Wir unterstützen die Länder und Kommunen etwa beim Neu-, Um- und Ausbau von Radwegen, Radwegebrücken, Radabstellanlagen und fahrradfreundlichen Kreuzungen ebenso wie bei der Instandsetzung vorhandener Radwege. Mit der Freigabe der Brücke können sich die Radfahrerinnen und Radfahrer in der Stadt Saalfeld und Umgebung auf einen attraktiven Radweg über die Saale freuen.“