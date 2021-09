Saison-Zielgerade im Schwimmbad Schwarzburg

Schwarzburg Vereinsvorsitzender Rainer Kommer: „Alle sind bis Mitte September willkommen!“

Das Schwimmbad in Schwarzburg mit seiner überaus reizvollen landschaftlichen Lage lädt auch in diesen Septembertagen mit seinen spätsommerlichen Temperaturen zum Besuch ein. "Wir haben derzeit gut 19 Grad Wassertemperatur und sind täglich ab 12 Uhr für unsere Besucher da", sagt Schwimmbadfördervereinsvorsitzender Rainer Kommer. Er ist zugleich optimistisch, dass bis zum 15. September die Öffnungszeit so gehalten werden kann.

Besonders bleibt ist auch der großzügige FKK-Bereich auf der weitläufige Liegewiese.