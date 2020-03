Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sammler, Verleger, Museologe

Er ist Museologe, Sammler, Verleger, Auktionator. Also „nicht eine Person, sondern viele“, so kündigte ihn Daniela Danz am Mittwochabend in der Reihe „Auf dem Sofa mit…“ im Schillerhaus an. Ihn, den ehemaligen Kustos des Museums Heidecksburg, Jens Henkel, der nach überstandener schwerer Krankheit sich bekannt humorvoll und gewohnt gelassen ihren Fragen stellte.

Zum Beispiel der, welche Schlüsselkompetenz ein in der Kultur Tätiger braucht. „Die Fähigkeit, mit Frauen klarzukommen“, so seine Antwort. Die Zuhörer im voll besetzten Innenhof erfahren, dass es Käseetiketten waren, mit denen der damals Drittklässler Jens seine Leidenschaft fürs Sammeln entdeckte. Und dass er es bis heute als Privileg ansieht, über 40 Jahre ununterbrochen in seinem Beruf auf der Heidecksburg gearbeitet haben zu dürfen, „mit Kultur und schönen Dingen umgeben“. Der sich selbst als Vermittler versteht, der von sich behauptet, „von allem etwas, aber nichts richtig zu wissen“, der die Story hinter der Geschichte sucht, „in dem ich Leute, die sich damit auskennen, ausquetsche wie eine Zitrone“. Heidecksburg, Bauernhäuser, Schillerhaus, Zeughaus – überall hat er seine Handschrift hinterlassen. Aber wer weiß heute noch, dass er es war, der kurz nach der Wende die erste Ausstellung mit Arbeiten des Künstlers Joseph Beuys im Osten überhaupt ausgerechnet auf der Heidecksburg organisierte. Letzter Band „Alles für die Katz“ Menschen zusammenbringen, die sich vorher nicht kannten und /oder womöglich nicht mochten - diese Fähigkeit kommt ihm als Verleger zu Gute. Zu dem wird er, als er sich entscheidet, vom Sammler von DDR-Kunstbüchern zum Herausgeber zu mutieren. Das Ergebnis sind wertvolle Bücher abseits des Massenmarktes, an denen namhafte Autoren und Künstler mitgewirkt haben. Und ein Renommee weit über Rudolstadt hinaus. 150 dieser Editionen hat er in seinem Verlag Burgart-Presse herausgegeben. „Sie haben damit die Welt hereingeholt nach Rudolstadt“, so die Moderatorin. Seine Sammlung von DDR-Kunstbüchern befindet sich inzwischen in einem Museum in den USA. Dass Jens Henkel bekennender Katzenfreund ist, ist kein Geheimnis. So verwundert es auch nicht, dass der nun letzte Burgart-Presse-Band den Titel „Alles für die Katz“ hat. Dafür hat er 24 befreundete Künstler gewinnen können, die Originalgrafiken von Darstellungen dieser Tiere beisteuern. Die Arbeiten werden ab dem 3. April in der Kulturdiele gezeigt.