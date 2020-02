Rudolstadt. Die ehemalige Porzellanfabrik Ens im Rudolstädter Volkstedt wird abgerissen. Was danach dort passiert, ist unklar.

Schandfleck in Volkstedt verschwindet

Einst wurde hier feinstes Thüringer Porzellan hergestellt. Doch das ist schon lange Geschichte. Längst war das Gebäude der ehemaligen Porzellanmanufaktur Ens in Volkstedt nur noch eine Ruine. Jetzt verschwindet der Schandfleck. Im Auftrag des Eigentümers, der W.S. Gewerbebau GmbH, wird das Gebäude abgerissen. Bis Ende Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Was danach dort passiert, ist offen. „Es gibt noch keine Idee“, so Geschäftsführer Wilfried Schardt.

Seit mehr als 25 Jahren stand der Komplex leer und war mehr und mehr dem Verfall preisgegeben. Das Vorhaben eines früheren Investors, hier hochwertige Eigentumswohnungen zu erreichten, scheiterte und endete in der Insolvenz. Das Unternehmen mit Sitz in Kirchhasel wurde neuer Eigentümer. Ein Stück der Traditionsmarkte Ens inklusive der Modelle wurde damals von der Firma Albert Stahl und Co. übernommen.

Im Jahr 2016 sollte das Objekt am Amtsgericht Rudolstadt zwangsversteigert werden. Die Versteigerung wurde aufgehoben, da der Eigentümer der Zahlungspflicht nachgekommen war.