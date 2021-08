Scheibe von Rezeption eingeschlagen - 37-Jähriger randaliert in Saalfelder Klinik

In Saalfeld hatte es die Polizei mit einem 37-Jährigen zu tun, der in der Thüringen-Klinik randalierte. (Symbolbild)

Saalfeld. In Saalfeld wurde ein Mitarbeiter der Thüringen-Kliniken von einem 37-Jährigen bedroht und verletzt.

Am Samstagabend wurde ein Angestellter der Thüringen Kliniken in Saalfeld von einem Mann angegriffen. Wie die Polizei am Montag informierte, hatte ein 37-Jähriger, welcher sein Kind in der Notaufnahme behandeln ließ, vermutlich in Rage, die Plexiglas-Scheibe der Rezeption eingeschlagen. Dadurch wurde der 47-jährige Rezeptionist leicht verletzt.

Zusätzlich habe der Mann den Angestellten bedroht. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts der versuchten Gefährlichen Körperverletzung.