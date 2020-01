Eine Scheune in Heilingen ist vollständig niedergebrannt. (Symbolbild)

Heilingen. In Heilingen hat eine Scheune, aus bislang ungeklärter Ursache, Feuer gefangen und ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

Scheune in Heilingen brennt lichterloh – 100.000 Euro Sachschaden

Am Dienstagabend wurde durch die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass es in Heilingen, einem Ortsteil von Uhlstädt-Kirchhasel, zu einem Scheunenbrand kam. Bei Eintreffen am Einsatzort war die Feuerwehr bereits intensiv mit Löscharbeiten beschäftigt, um ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhäuser zu vermeiden.

Nach Auskunft der Geschädigten befanden sich in der Scheune neben einem Traktor und einer Kreissäge auch noch mehrere Hasen, Heu und Holz. Die Feuerwehr konnte den Brand gegen 22 Uhr bekämpfen, jedoch entstand durch das Feuer Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Das Gebäude brannte vollends nieder. Ebenfalls entstand am daneben befindlichen Wohnhaus hoher Sachschaden: etwa 50.000 Euro.

Laut Angaben der Polizei untersucht der Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld seit Mittwochmorgen die Örtlichkeit. Bislang kann keine fundierte Aussage zur Brandursache getroffen werden. Es wird sowohl in Richtung eines technischen Defekts der Stromleitungen oder der gelagerten, elektrischen Geräte als auch in die Richtung der vorsätzlichen oder fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Bis in den Mittwochnachmittag befanden sich noch Feuerwehr und Polizeikräfte am Einsatzort, um mögliche Glutnester gänzlich zu beseitigen.

